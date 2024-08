Maduro suspende 10 días la red X por incitar al odio y a la guerra civil en Venezuela

Madrid/Ciudad de México, 8 de agosto (EuropaPress/SinEmbargo).- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado bloquear durante diez días la red social X, antes Twitter, por “incitar al odio” y violar “todas las leyes” del país latinoamericano, en un nuevo enfrentamiento entre el mandatario venezolano y el multimillonario estadounidense Elon Musk, propietario de la mencionada red social.

Maduro, que ha señalado que ha abogado por “sacar la red social durante diez días de circulación en Venezuela para que presenten su recaudo”, ha indicado que ha firmado la propuesta hecha por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en este sentido. “¡Fuera X! ¡Fuera Elon Musk! Get out!”, ha agregado dirigiéndose a la multitud, a la que ha preguntado si cuenta con su apoyo.

Nicolás Maduro’s regime has blocked Twitter/X in Venezuela for 10 days, claiming that Elon Musk has broken “every law” in Venezuela by inciting “civil war”

“There’s rule of law in Venezuela, and it must be respected,” Maduro says in a national broadcast pic.twitter.com/eEhrU1Q91T

— Oriana González (@OrianaBeLike) August 9, 2024