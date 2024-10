Nadie en Chilpancingo se salva de los arraigados criminales. Ni las autoridades

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– La inseguridad en Guerrero, y en particular la que afecta a su capital, Chilpancingo, ha colocado a esta entidad en el centro de la atención pública. Aparte de ser golpeada por altos niveles de pobreza, en el estado, que enfrenta un panorama crítico debido a los efectos de los huracanes “Otis” y “John”, se han registrado episodios de alto impacto en los cuales se ve la participación del crimen organizado.

Con tan solo unos días de diferencia, Chilpancingo se convirtió en el epicentro de la violencia en Guerrero, con dos jornadas en las que las víctimas han sido el Alcalde Alejandro Arcos Catalán, que recién había asumido el poder, y quien, a raíz del asesinato de su secretario general del Ayuntamiento, Francisco Tapia, había negado tener amenazas en su contra, a la par que había sostenido que él jamás pactaría con el crimen organizado.

Los acontecimientos en Chilpancingo han puesto en evidencia la crisis que atraviesa la entidad ante la incursión del crimen organizado y su control sobre las estructuras municipales y estatales, según coincidieron expertos consultados por SinEmbargo.

Este lunes, a pregunta de SinEmbargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que este municipio no es uno de los que registran más homicidios, aunque reconoció que, ante el asesinato del Alcalde y el Secretario del municipio, ya están indagando las autoridades, entre ellas los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, y de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Chilpancingo es uno de los municipios que están en medio de la disputa de los grupos de la delincuencia organizada. De hecho, fue el escenario donde, en febrero pasado, “Los Tlacos” y “Los Ardillos” pactaron un acuerdo de no agresión. En esta zona también opera la agrupación Cárteles Unidos, mientras que en todo el estado se tienen contabilizados al menos 16 organizaciones criminales que tienen presencia en la entidad, aunque la cifra exacta es imprecisa, dado que en cada municipio también operan diversas células y ramificaciones de la delincuencia organizada.

En Guerrero, predominan, por ejemplo, organizaciones como La Familia Michoacana, “Los Ardillos”, “Los Tequileros” y una facción del Cártel de Sinaloa, quienes se disputan el control del estado, entre otros grupos, explicó el periodista especializado en seguridad, Ricardo Ravelo.

Los especialistas consultados destacaron que el escenario que se vive hoy en Chilpancingo y otros municipios de Guerrero, en donde se han generado eventos de alta violencia, refleja la descomposición de las instituciones y la creciente influencia del crimen organizado, que ha penetrado las estructuras de poder, lo que ha dejado al estado en una situación de extrema vulnerabilidad.

Ricardo Ravelo destacó que la violencia es respuesta al vacío de poder que genera impunidad y favorece al crimen organizado; vacío que, según destacó Ravelo, está acompañado de una corrupción en las estructuras de la policía y la fiscalía, lo que permite que los grupos criminales operen sin mayores restricciones.

Por su parte, Erubiel Tirado, experto en Seguridad Nacional y Pública en la Universidad Iberoamericana, destacó que la violencia en Guerrero no es un fenómeno nuevo, sino que la entidad ha sido históricamente escenario de violencia política, donde varios candidatos y funcionarios han sido asesinados. En el caso de Chilpancingo, el catedrático de la Ibero también aludió a la existencia de una lucha por el dominio político-criminal.

“En el caso particular de Chilpancingo, evidentemente hay alguna connotación que pone en juego el dominio político-criminal, si se le quiere llamar así, pues el recién presidente municipal, que no era del partido que gobierna la entidad, fue asesinado. Y no solamente él, sino al menos 22 funcionarios cercanos que tienen que ver con la seguridad en Chilpancingo, con la política. Entonces, en ese sentido, aún no podemos vincular [su asesinato], y se puede plantear solo como hipótesis, con los elementos de que la exalcaldesa que fue expulsada de Morena fue vinculada con uno de los grupos que dominan localmente esa zona. Entonces, digamos que es algo crítico”, expresó.