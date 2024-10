Gira de medios y reunión con narcos: el Alcalde traía varias pelotas en el aire

El 30 de septiembre, Alejandro Arcos Catalán rindió protesta como Alcalde de Chilpancingo, Guerrero, ceremonia durante la cual estuvo acompañado del obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza, y del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. En su primer mensaje se comprometió a garantizar la paz y la seguridad en el municipio, lo que haría, dijo, de la mano del Ejército. Hoy es una de las víctimas de la inseguridad.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- Días antes de su asesinato, el Alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, tuvo una gira de entrevistas en la prensa nacional en donde solicitó la protección del Gobierno del estado y del Gobierno federal, esta nunca llegó y el domingo 6 de octubre fue asesinado, no obstante, que aseguró que no había recibido amenazas.

El 30 de septiembre, Alejandro Arcos Catalán rindió protesta como Alcalde de Chilpancingo, Guerrero, ceremonia durante la cual estuvo acompañado del obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza, y del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. En su primer mensaje se comprometió a garantizar la paz y la seguridad en el municipio, lo que haría, dijo, de la mano del Ejército.

No obstante, sólo unos días antes, el viernes 27 de septiembre, iniciaron los asesinatos en contra de su equipo e integrantes del gabinete, informó el diario El Sur de Acapulco. Ese día por la tarde, fue asesinado el exmando de la policía estatal y capitán del Ejército, Ulises Hernández Martínez.

Los hechos, en los que también perdió la vida una mujer que acompañaba a Hernández Martínez, ocurrieron cuando circulaban en un automóvil en el viejo libramiento a Tixtla. Medios locales también habían mencionado que el capitán estaba siendo considerado para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

A tres días de haber iniciado una nueva Alcaldía en Chilpancingo, el jueves 3 de octubre, también por la tarde, fue asesinado Francisco Tapia Gutiérrez, el recién nombrado secretario general del Ayuntamiento. La víctima perdió la vida tras recibir cuatro impactos de arma de fuego cuando caminaba por el centro de la capital guerrerense.

Estos homicidios motivaron al nuevo Edil a solicitar públicamente mayor seguridad en el municipio, que por años ha sido zona de disputa entre grupos del crimen organizado, específicamente de dos: “Los Tlacos” y “Los Ardillos”, los cuales se están peleando por el control de la capital de Guerrero.

El viernes 4 de octubre, al hablar del asesinato de Tapia Gutiérrez, Arcos Catalán brindó una entrevista al programa Por La Mañana, de Grupo Fórmula, en la que fue cuestionado sobre si era necesario que se reforzara la seguridad en el municipio, a lo que respondió que sí, así como en su equipo de trabajo, ya que dijo no eran “gente de conflicto”.

“Desde luego que sí, sí lo pido, y la [seguridad] de mi equipo de trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestra comunidad, siempre hemos hablado de un proyecto de paz, ha sido nuestra bandera, nuestra propuesta y eso es a lo que aspiramos. No somos gente de conflicto”, sostuvo.

“Queremos coordinarnos para la seguridad, para fortalecer la seguridad y la paz”, añadió el Alcalde de Chilpancingo, ante el cuestionamiento del periodista Ciro Gómez-Leyva, de cuál sería la petición que le haría en ese momento tanto al Gobierno estatal como al Gobierno federal.

Ese mismo 4 de octubre, el Alcalde Arcos Catalán también fue entrevistado por el periodista Pascal Beltrán del Río, para Grupo Imagen, en donde también solicitó el apoyo de los gobiernos estatal y federal, aunque aseguró que, hasta ese momento, no había recibido ninguna amenaza por parte de alguna organización criminal.

Al ser cuestionado por el comunicador sobre si el asesinato del secretario general del Ayuntamiento podría significar una advertencia, el recién nombrado Edil afirmó que no e incluso, aseguró que Tapia Gutiérrez tampoco le informó de alguna amenaza. “Podría a lo mejor decir irresponsablemente sí [es una amenaza], pero no, no he tenido de mi parte alguna amenaza, ni él [Tapia Gutiérrez] que me lo haya informado, compartido”, dijo.

Por ello, aprovechó el espacio para solicitar el apoyo de las autoridades estatales y federales para esclarecer el homicidio del funcionario. “Sí le pedimos ayuda a las autoridades estatales y federales, a la investigación, al esclarecimiento de los hechos y a la justicia”, expresó Arcos Catalán.

Además, detalló que tras el homicidio intentó comunicarse con la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sin éxito. En este sentido, el Alcalde consideró que para lograr la paz en Chilpancingo, y en el estado en general, era necesario trabajar a la par con las autoridades estatales y federales.

“Buscaré a la ciudadana Gobernadora, estaba en reunión precisamente, cuando eso pasaba, con la presidenta Sheinbaum, y no hubo oportunidad de intercambiar opinión, pero la buscaré a la brevedad, porque necesitamos trabajar unidos para lograr la paz que todos queremos, en todo nuestro país, en nuestro estado, en nuestra capital”, puntualizó.

Pascal Beltrán del Río también le preguntó al Edil si se le asignaría algún tipo de protección especial por parte de las autoridades de Guerrero, a lo que Arcos Catalán respondió que sí, que pedían protección por parte de las autoridades, tanto de Guerrero como a nivel federal, y que estaba en busca de acercarse a estas dos para trabajar “de la mano” por la paz del estado.

“Sí se lo pedimos al Gobierno, al Gobierno federal, al Gobierno del estado, les pedimos su ayuda, les pedimos su respaldo, su protección a todos, a toda la sociedad de Chilpancingo. Todos necesitamos mejorar la seguridad, es algo en lo que queremos enfocar las energías, nosotros planteamos una estrategia de seguridad, en la idea la idea es caminar de la mano con los tres niveles de Gobierno”, enfatizó.

No obstante, reiteró que hasta ese momento no había sido blanco de ninguna amenaza. “No he recibido, hasta el momento, alguna llamada, mensaje, o algún planteamiento, ningún medio de presión lo he recibido tampoco, pero yo, como lo digo, nosotros somos gente de bien, somos gente de paz, ustedes pueden investigarnos a nosotros, como medios”, sostuvo el presidente municipal de Chilpancingo.

Este martes 8 de octubre, el diario Reforma, dio a conocer que fuentes del Gobierno federal habían revelado que antes de ser asesinado, el Alcalde de Chilpancingo se habría reunido con integrantes de los “Los Ardillos”, aunque sin precisar mayores detalles del presunto encuentro. Según esta información, dicha reunión habría tenido lugar sin que Arcos Catalán llevara algún tipo de vigilancia.

El rotativo señaló que el mismo domingo 6 de octubre, horas antes de que se localizaran sus restos sin vida, el Edil estuvo presente en la Colonia Plan de Ayala, a donde donde acudió para evaluar las afectaciones que dejó el Huracán “John” y que más tarde se trasladaría a la comunidad de Tepechicotlán, pero ya no llegó.

