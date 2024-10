Noroña dice que los tres Poderes de la Unión volverían pronto a las conversaciones

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– El Senador Gerardo Fernández Noroña reveló que hay un acuerdo con la Ministra Norma Peña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para retomar el diálogo entre los representantes de los tres Poderes de la Unión.

A pesar de este diálogo, Fernández Noroña remarcó que el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros “no tiene marcha atrás”.

En medio de la polémica entre el poder Legislativo y judicial por la reforma constitucional, la Ministra Norma Piña Hernández acudió a la Cámara Alta para la conmemoración del Bicentenario de la Instauración del Senado.

En el evento, que se realizó en la antigua casona de Xicoténcatl, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y quien ha criticado públicamente la intención de la Suprema Corte de intervenir en los asuntos del Poder Legislativo, se sentó al lado de la Ministra Piña y le dio la bienvenida.

Al término del evento la Ministra se retiró sin dar comentarios, pero Fernández Noroña fue quien reveló que sí hay disposición al diálogo por parte de la Ministra.

La semana pasada, Gerardo Fernández Noroña acusó al Poder Judicial de poner “resistencia” para entregar información que el Congreso necesita para la organización de la elección de jueces, ministros y magistrados.

Después, en una entrevista con “Los Periodistas” el pasado 4 de octubre, el presidente del Senado de la República aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede intentar lo que sea, inclusive “pararse de cabeza”, pero no evitará que jueces, ministros y magistrados sean elegidos a través del voto popular.

“La Corte ha cometido un acto de temeridad, de mucha irresponsabilidad al aceptar, ni siquiera debió aceptarlo porque no tiene facultades de revisar una reforma constitucional. Creo que no van a hacer mucho más allá de lo que han hecho, creo que está claro de que sin dan un paso en falso no vamos a cambiar nuestra determinación de elegir a las personas juzgadoras, no nos vamos a salir de ese carril. Pueden pararse de cabeza pero no van a evitarlo”.