La SCJN se enfila a negar amparos a “Don Ricardo”: deberá pagar 35 mil millones a SAT

Ricardo Salinas Pliego ha litigado desde 2008 varios créditos fiscales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le ha dado la razón al SAT de la Secretaría de Hacienda, por lo que sólo le queda como último recurso el amparo de la Suprema Corte.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego, presidente del emporio mediático, financiero y comercial Grupo Salinas, debe pagar más de 35 mil millones de pesos de impuestos, casi la mitad de lo que debe al fisco de México, porque los ministros Yazmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán proponen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le niegue los amparos al magnate, quien ha tratado de aplazar y cambiar el sentido del fallo con la petición de que se excusen del caso a la primera y a Lenia Batres Guadarrama por sus vínculos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La discusión y votación de los proyectos de Esquivel Mossa y Pérez Dayán, que coinciden en negarle el amparo a dos expedientes del Grupo Elektra —propiedad del Grupo Salinas—, están agendadas para la sesión de la Segunda Sala de la SCJN, este miércoles 9 de octubre, aunque por las tácticas dilatorias de los abogados de Salinas Pliego podría aplazarse otra vez.

En la lista de asuntos agendas para la Segunda Sala, de este miércoles 9, están agendados al menos los que corresponden a Pérez Dayán y a Batres Guadarrama, esta última sobre el amparo directo en revisión 3842/2024 y el recurso de reclamación 419/2024 interpuestos por Salinas Pliego sobre deudas fiscales de apenas 67 millones de pesos.

La defensa jurídica de Salinas Pliego ya tiene conocimiento de que los dos proyectos proponen negarle el amparo, lo que significa que ya no tiene otra opción que pagar los más de 35 mil millones de pesos de impuestos, y por eso quiere que Esquivel Mossa y Batres Guadarrama no participen en la votación porque tienen, argumenta, afinidad con el Gobierno federal y con el expresidente López Obrador, según la información que obtuvo SinEmbargo.

“Por ende, se tiene el temor fundado de que la Ministra ponente, que está de acuerdo con la transformación del país, apoya al Gobierno en sus incursiones al Poder Judicial, defiende la postura del Ejecutivo, tenga el criterio de resolver el asunto de forma imparcial, auxiliando al Gobierno a recaudar impuestos, aun sin analizar realmente la inconstitucionalidad que se planteó en el asunto”, alega Salinas Pliego en su petición de impedimento contra Esquivel Mossa.

“En el asunto, únicamente se solicita que no se caiga en la urgencia que pueda tener sobre este asunto el Ejecutivo Federal, en el sentido de que pretenda recaudar impuestos para asuntos de gobierno. Lo que se necesita es que el asunto se resuelva conforme a derecho, no a causas morales o políticas que el Gobierno deba cubrir”.

Y es que Salinas Pliego ha litigado, desde 2008, varios créditos fiscales —es decir, deudas de impuestos— y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le han dado la razón al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que sólo le queda como último recursos el amparo de la SCJN.

Sin embargo, los proyectos de Esquivel Mossa y Pérez Dayán a los integrantes de la Segunda Sala niegan los amparos solicitados, sin bien todavía falta que voten en ese sentido los otros tres integrantes: Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisk y Luis María Aguilar Morales.

Aguilar Morales, quien termina su periodo como ministro en noviembre, mantuvo congelado el expediente de la deuda de Salinas Pliego durante nueve meses y sólo por la presión de López Obrador se devolvió al Vigésimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, cuyos magistrados ratificaron, en septiembre, que el magnate debe pagar la deuda.

El primer expediente, cuya Ministra ponente es Esquivel Mossa, data de 2008 y es por un crédito fiscal de mil 431 millones 466 mil pesos que Salinas Pliego ha litigado, y el otro que tiene su origen en 2013, que corresponde a Pérez Dayán, es el más cuantioso, 18 mil millones 455 mil 467 pesos.

Ya con las actualizaciones, entre otras multas y recargos, la deuda de Salinas Pliego por estos dos créditos fiscales superan los 35 mil millones de pesos, que de aprobarse los proyectos de ambos ministros deben ser pagados de inmediato por el magnate.

Hay que recordar que derivado del reportaje del reportero, publicado en marzo de este año por SinEmbargo, el Fobierno federal precisó que la deuda total de Salinas Pliego asciende a 63 mil millones de pesos, por lo que de aprobarse los proyectos de los ministros Esquivel Mossa y Pérez Dayán, aún queda pendiente el pago de al menos 28 mil millones de pesos de otros créditos fiscales.

El propio expresidente López Obrador reconoció, a pregunta expresa del reportero, que ofreció a su “amigo” Salinas Pliego un descuento de ocho mil millones de pesos para que pagara la deuda, pero éste no quiso: “Se le planteó y dijo no. No. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar, ‘¿Por qué el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego?’ Por buscar una salida que consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha”.

Salinas Pliego, por su parte, endureció su campaña contra López Obrador y en general contra los que llama “gobernícolas” con el lenguaje vulgar que lo caracteriza a él y a Televisión Azteca, la televisora de su propiedad.

En agosto, después de que el Décimo Octavo y el Vigésimo Tribunal Colegiado ordenaron pagar a Grupo Elektra los impuestos que debe, Salinas Pliego promovió dos amparos ante la SCJN que fueron asignados a Esquivel Mossa y Pérez Dayán que, por separado, coinciden en negárselos.

Y el 3 de septiembre, Esquivel Mossa presentó al pleno de la Segunda Sala el proyecto de resolución del recurso de revisión de Elektra, que le fue turnado por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, el 23 de agosto, por el adeudo fiscal por mil 431 millones 466 mil 606 pesos.

La propia ministra Esquivel Mossa añadió, en un comunicado, que Grupo Elektra tiene un asunto más por la cantidad de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, turnado al ministro Pérez Dayán, y reprochó a Piña el retraso: “Ambos recursos de revisión estuvieron retenidos en la Presidencia de la Corte por aproximadamente 50 días”.

Por ello, los abogados de Salinas Pliego promovieron un impedimento contra la Ministra Esquivel Mossa —y luego también contra Batres Guadarrama— para que no participe en la resolución del asunto.

En el documento sobre Esquivel Mossa, los abogados de Salinas Pliego la acusan de parcialidad, porque asumió una postura contraria a Grupo Elektra incluso antes de que se interpusiera el recurso de revisión.

“En ese sentido, se nota la inclinación de la Ministra sobre la postura del Ejecutivo federal, quien defiende la recaudación ignorando si existe una contienda o no, es decir, sin que se aplique el derecho ni se analicen los argumentos. La Ministra ha asumido una posición y está de acuerdo con lo que señala el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, la Ministra ya asumió una posición negativa y confirmó los créditos, mucho antes incluso de que el suscrito presentara el recurso de revisión”.

Los abogados de Salinas Pliego aluden al esposo de la Ministra, el constructor José María Riobóo, quien a través de sus empresas, ha obtenido una serie de adjudicaciones gubernamentales y para ellos presenta como pruebas varias notas periodísticas.

“Sin embargo, por la estrecha relación del cónyuge de la Ministra con el Ejecutivo federal es que sí se tiene el temor fundado de que a fin de que se continúen otorgando dichas adjudicaciones a las empresas del señor José María Riobóo se encuentre comprometido el criterio y votos de la Ministra”.

El documento de los abogados de Salinas Pliego afirman que Esquivel Mossa elaboró el proyecto para negar el amparo de manera muy acelerada:

“El que haya resuelto un asunto en un término de 17 días naturales es un caso sin precedentes. Incluso se conoció desde el 3 de septiembre de 2024 que la Ministra ya había Informado que contaba con un proyecto de sentencia. Es decir, desde que le turnaron el asunto, a la fecha en que señaló que ya tenía un proyecto de sentencia, ocurrieron únicamente siete días hábiles”.

Exige: “Por ello, en el informe que rinda la Ministra, se solicita que comunique por qué es que su ponencia tardó únicamente siete días en realizar el proyecto de sentencia. Es decir, cuál es el interés que existe en que haya formulado un proyecto de sentencia con tanta urgencia o de qué privilegios goza el presente asunto, para que se haya resuelto en una temporalidad tan increíble”.

Grupo Elektra, añade el documento, siempre ha estado a favor de la justicia pronta, pero sobretodo es de mayor interés para la empresa que exista una justicia completa e imparcial; es decir, que se estudien no solo los argumentos que haga valer el fisco, sino que si se analicen uno por uno de los argumentos que se hacen valer por ambas partes, y que se le otorgue la razón, a quien acredite el mejor derecho.

Concluye: “En el asunto, únicamente se solicita que no se caiga en la urgencia que pueda tener sobre este asunto el ejecutivo Federal, en el sentido de que pretenda recaudar impuestos para asuntos de gobierno. Lo que se necesita es que el asunto se resuelva conforme a derecho, no a causas morales o políticas que el Gobierno deba cubrir”.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.