VIDEO: “No haga política con los jóvenes”. Alumno increpa a Subsecretario de la SEP

El estudiante interceptó al Subsecretario de Educación Superior para pedirle que no hiciera política durante la inauguración de la Etapa Nacional del InnovaTecNM 2023.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro Bórquez, se enfrentó este miércoles contra un joven estudiante, que le había solicitado no politizar el acto que llevó a cabo en un plantel educativo de Puebla.

El alumno, al parecer del Tecnológico Nacional de México interceptó al funcionario para exigirle no hacer de carácter político la inauguración de la Etapa Nacional del InnovaTecNM 2023.

“Señor, no haga política con los jóvenes, por favor”, se escucha decir al estudiante en un video del reportero Juan Carlos Sánchez que circula en redes sociales.

Ante la petición del joven, el Subsecretario mostró una evidente molestia y comenzó a cuestionarlo sobre la cantidad de materias que ha reprobado, incluso lo discriminó por no ser el representante de la comunidad estudiantil.

“¿Cuántas materias debes? ¿Por eso estás desafiando?”, preguntó Luciano Concheiro.

Luego de negar que no debía materias y que no era un desafío lo que le estaba pidiendo, el estudiante declaró: “Nosotros somos jóvenes. Venimos aquí a participar y no tenemos porque hablar de políticos, no tiene porque haber ese tipo de cosas”.

LAMENTABLE ese tipo de comportamientos, un autoproclamado "dirigente estudiantil", descalificando al otro solo porque es más joven; repitiendo lo que a él mismo le decían a esa edad. Qué bárbaro.

Segundos después, insistió al Subsecretario Concheiro que lo escuchara y que no hablara de políticos, a lo que el funcionario argumentó que lo que él hacía era política.

Tras este argumento, Luciano Concheiro acuso al joven de haber estropeado un acto y menosprecio al joven afirmando que él fue dirigente estudiantil, para posteriormente afirmar que le estaba faltando al respeto por arribarlo y pedirle que no politizara un evento.

“Yo sí fui dirigente estudiantil”, respondió el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).