Cine, música, expos y hasta mariachis que van por un récord. Todo, este fin de semana

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La capital mexicana es un lugar en donde siempre hay algo qué hacer, así que si aún no sabes qué hacer este fin de semana , aquí te compartimos 5 planes gratuitos y dos con costo para que disfrutes de la variada oferta que esta bella ciudad tiene.

VISITA GUIADA POR LA EXPOSICIÓN “PASADO DE MODA. PASARELA DE ESTILOS EN MÉXICO”

En el Museo del Estanquillo se encuentra la exposición “Pasado de moda, pasarela de estilos en México”, la posibilidad de conocer la evolución de la moda en el país, desde los trajes tradicionales hasta las tendencias contemporáneas, además de observar diseños icónicos y descubrir los cambios que se dieron a través del tiempo a la hora de vestir. Una oportunidad para notar la riqueza y diversidad de la moda mexicana.

¿Dónde? Museo del Estanquillo ( Isabel La Católica 26, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México). Los recorridos se realizan sábados y domingos a las 12 horas y son sin costo.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL (FILIJ)

Esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil iniciará su edición número 42 el 8 de noviembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes; reunirá a 74 editoriales, ilustradores, artistas y autores en diversos eventos en la primera sección del Bosque de Chapultepec llamada “La Gran Milla”, entre Accesos “Quebradora” y “Las Flores”.

Entre las actividades que se realizarán el 8 de noviembre están:

–Cuenta cuentos interactivo. “Picos a la Obra”: en esta actividad se guiará a los participantes a través del cuento “Ruperto el aventurero” lo que les ayudará a explorar los caminos para reconocer los tipos de violencia, fortalecer la inteligencia emocional al detectar conflictos y detener los ciclos de violencia alrededor. ¿A qué hora? 9 am.

–Cuadros, globos y onomatopeyas. Taller de comic y narrativa gráfica. Cuadros, globos y onomatopeyas. Taller de comic y narrativa gráfica: Los participantes realizarán una historieta en la que usarán imágenes y algunas palabras, recortarán, dibujarán y conocerán el mundo de contar relatos con imágenes. ¿A qué hora? 9 am.

– Cohetes Espaciales de Ana Cecilia Bravo Vega: este taller para niños busca mostrar qué son los cohetes espaciales, cómo funcionan y su importancia en la exploración del espacio, con el fin de motivar el interés por la ciencia y la tecnología. ¿A qué hora? 10 am.

El 9 de noviembre:

–Títeres de mariposas de Flora Téllez Pérez: En esta actividad se realizará una lectura corta sobre una bióloga y después harán un títere móvil de mariposa. ¿A qué hora? 11 am.

Para checar la programación completa, sólo da clic aquí.

ESCOMBROS

La obra Escombros se presentará este 9 de noviembre en el Centro Cultural José Martí (Dr. Mora. Esq. Av. Hidalgo 1 , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México) a las 16:00 horas con entrada libre.

Esta puesta en escena de Fragata Teatro Autor, cuenta con la dirección Gustavo Cortés García y realiza una denuncia escénica del daño que han provocado las dictaduras a lo largo de la historia humana; una ficción que busca llevar a los asistentes a reflexionar acerca de los héroes de guerra.

CINE BAJO LAS ESTRELLAS

El parque La Mexicana, que se encuentra en Santa Fe, proyectará películas en su Anfiteatro a las 19:00 horas , la entrada es sin costo. Este fin de semana proyectarán Coco, Mansión Embrujada y Hotel Transylvania 3. Recuerda llevar una chamarra o ropa abrigadora y llegar con tiempo de anticipación para poder elegir tu lugar.

Otras opciones:

-Este sábado el Faro Tláhuac realizará la proyección de la película Monster House, una cinta animada que nos muestra a un niño que está convencido de que en la casa de un vecino ocurre algo extraño, un día su amiga tiene un altercado con la casa, sin embargo, nadie les cree, así que deciden investigar. ¿Cuándo y dónde? El sábado 9 de noviembre a las 14:00 horas en el Faro Tláhuac (Av. La Turba 15, Miguel Hidalgo, Tláhuac, C.P. 13200, Ciudad de México).

-Si te gusta Tim Burton una opción es ver la película La leyenda del jinete sin cabeza, en la que el agente Ichabod Crane, interpretado por Johnny Depp, llega a Sleepy Hollow, un lugar aislado en Nueva York, para investigar y atrapar a lo que parece ser un asesino en serie que decapita a sus victimas; en el lugar escucha de la leyenda de un jinete sin cabeza que en vida fue un mercenario y deambula por los alrededores. ¿Cuándo y dónde? Viernes 8 noviembre la las 16:30 horas en Centro Cultural José Martí (Dr. Mora. Esq. Av. Hidalgo 1 , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México) ésta tiene un costo de recuperación de 21 pesos por persona.

PRESENCIA CÓMO LOS MARIACHIS ROMPEN UN RÉCORD

Los Mariachis buscarán romper el Récord Mundial del Mariachi, por lo que cuentos de ellos provenientes de todo el país se reunirán para tocar todos al mismo tiempo “Cielito Lindo” y “El Son de la negra”. Además, contarán con la presencia de las participantes de Miss Universo. Si quieres disfrutar de este momento y descubrir si rompen el récord, la cita es el domingo 10 de noviembre a la 1 pm en el Zócalo capitalino.

EUROJAZZ

Una edición más del Eurojazz llega a las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (CENART), del 10 al 24 de noviembre de 2024, los sábados y domingos, a las 13 horas y 17 horas. Este domingo 10 de noviembre se presentará Adrián Oropeza Cuarteto; Oropeza es licenciado en Jazz por la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al frente de su banda interpretará diversos temas de las cuatro producciones discográficas que ha grabado hasta la fecha.

También se presentará Hanna Mirjami Hiipakka Malinen con Marcus “Uldrik” Aulis Castellanos y José Luis Castellanos. Este trío de jazz fusión y blues comenzó en la Escuela Superior de Música del INBAL, con José Luis en el bajo y Hanna Hiipakka (originaria de Finlandia) en el violín como estudiantes, ahora se presentan al lado de su hijo, Marcus Aulis en la batería.

¿Dónde? CENART (Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04210 Ciudad de México). Entrada libre.

FOODCOMA FEST, EL EVENTO GASTRONÓMICO CON COMIDA ILIMITADA

El FoodComa Fest se realizará este sábado 9 de noviembre en el Parque Bicentenario (Av. 5 de Mayo 290, Refinería 18 de Marzo, Miguel Hidalgo, 11210 Ciudad de México) y contará con deliciosa comida, música y chefs como Aquiles Chávez, Benito Molina, Gaby Ruiz y Fernanda Prado, por mencionar algunos. Lo mejor de este evento es que con tu acceso puedes comer lo que quieras dentro del evento.

Los restaurantes participantes son: Mi Compa Chava, El Parnita (los tacos no podían faltar), Milk Pizzería (para probar pizzas californianas), Legado por Cielito Querido (comida deliciosa con tradición mexicana y gourmet), El Castillo de Coyoacán (Hot cakes), Nutrisa (que ofrecerá delicioso helado de yogurt natural) y Pinche Gringo BBQ.

También habrá presentaciones musicales de Kinky, Kurt, la legendaria Sonora Dinamita, Pablito Mix y el show drag de Mentidrags, además del show conceptual de Kapsula con hits en inglés y español.

Los boletos se dividen en boleto general que incluye todos los alimentos sin costo dentro del evento, las presentaciones musicales, acceso a zonas de descanso y picnic para relajarse, su costo es de 650 pesos (sin cargos por servicio); además del boleto VIF (Very Important Foodies) que ofrece una experiencia VIP que brinda un acceso preferencial al festival, selección especial de alimentos exclusivos, pit lateral frente al escenario y baños exclusivos, todo esto por un precio 1 mil 100 pesos, sin cargos por servicio.

