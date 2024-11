ENTREVISTA ¬ Raúl Vera va a FGR por carta falsa y critica gestión de Piedra en CNDH

Durante el proceso de comparecencias en el Senado, Rosario Piedra fue de las candidatas peor evaluadas por las comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, lo que ha suscitado preocupaciones y críticas por actores de la sociedad civil y de derechos humanos en cuanto a la transparencia del proceso. En el proceso, fue entregada una carta del Obispo Raúl Vera, un reconocido defensor, a favor de la ombudsperson que ahora se sabe era falsa. “Esta es una cuestión bastante negativa. ¿Qué sentí? Cualquier se indigna y además yo vi que era una cosa muy delicada, me estaban metiendo como promotor de un puesto político”, dijo Vera en entrevista con SinEmbargo.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– El Obispo Raúl Vera confirmó que este viernes presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la carta falsa que fue presentada por Rosario Piedra Ibarra ante el Senado, en la que supuestamente él manifestaba su apoyo a la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que busca su reelección.

“Voy a poner una denuncia, claro que sí. Y además yo ya hice público en mi en mi cuenta de Facebook mi posición ante esto que se han atrevido a hacer. Ya reaccionó Rosario Piedra, ya hizo una disculpa pública y ella misma reaccionó, pero bueno. Yo reaccioné por dignidad y ella porque le conviene”, expresó el Obispo en entrevista con SinEmbargo.

Pese a ello, Vera evitó culpar directamente a Rosario Piedra, sugiriendo que tal vez fueron personas cercanas a Piedra Ibarra quienes, “con intenciones personales, quieren que la situación en la CNDH permanezca igual”.

“Esta es una cuestión bastante negativa. ¿Qué sentí? Cualquier se indigna y además yo vi que era una cosa muy delicada, me estaban metiendo como promotor de un puesto político, y la iglesia debe de tener una gran distancia de eso. Que un prelado, una persona que ha trabajado como Obispo y soy Obispo todavía y ¡aparezco haciendo promoción política, esto es totalmente absurdo”, declaró.

Y añadió: “Es muy delicado porque ahorita es eso y mañana será otro, por eso las personas cercanas a mí inmediatamente me dijeron ‘vamos a enfrentar eso’. Por eso puse en mí Facebook un desmentido, que era un abuso que alguien había cometido. Ahora yo no alcanzo a entender, sinceramente lo digo, no me cabe en la cabeza ¿Cómo una persona se atreve..? ¿qué no se dio cuenta que iba a reclamar, que íbamos a reaccionar las personas cercanas a mí, que son personas comprometidas”, abundó.

Al preguntarle sobre su valoración de la gestión de Rosario Piedra al frente de la CNDH, el Obispo Vera lamentó que, pese a las expectativas, su administración ha carecido de liderazgo y empuje.

“Yo sinceramente creí que (Rosario Piedra) iba a ser mucho más activa, yo creí que iba a ser mucho más productiva la CNDH sinceramente bajo su figura, bajo su mando. Sí creo que le ha faltado liderazgo y un empuje muy fuerte. La gran diferencia que hay entre ella y su madre —que luchó contra situaciones muy difíciles— es mucha”.

El Obispo calificó lo sucedido como un abuso, pues dijo que el hecho de incluir su nombre y firma en un documento oficial supone una falta de respeto a su dignidad y al papel de la Iglesia en temas políticos:

“A nosotros los clérigos nos siguen mucho y el Gobierno no le gusta, a las autoridades no les gusta que nosotros nos metamos en asuntos políticos y aquí el puesto, es la CNDH, pues es una comisión que depende del estado. Entonces, pues tenemos indignación. Además falsificaron no solamente mi firma, falsificación también el formato, crearon un formato del Obispo emérito de Saltillo, pusieron un escudo, le pusieron un color, una cosa además de muy mal gusto. Yo inmediatamente me di cuenta que esta era una cosa sumamente delicada”, destacó.

Al ser cuestionado sobre la disculpa de Piedra, Vera reconoció su gesto, aunque considera que su reacción obedeció a conveniencia: “Yo reaccioné por dignidad, y ella porque le conviene.” No obstante, insistió que no considera que Piedra haya actuado de forma malintencionada y que no tiene “un encono” contra ella.

“Yo no soy malicioso, yo a ella no la he injuriado y no la culpo directamente de eso que me pasó a mí”.

#Aclaración

A la opinión pública,

A las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del @senadomexicano,

A Fr. Raúl Vera López, O.P. Obispo Emérito de Saltillo (@FrayJuanLarios): #CNDH #DerechosHumanos #Senado pic.twitter.com/OnmEU8MJw3 — Rosario Piedra Ibarra (@RosarioPiedraIb) November 7, 2024

Durante el proceso de comparecencias en el Senado, Rosario Piedra fue de las candidatas peor evaluadas por las comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, lo que ha suscitado preocupaciones y críticas por actores de la sociedad civil y de derechos humanos en cuanto a la transparencia del proceso.

El Senador Javier Corral, quien preside de la Comisión de Justicia del Senado, incluso admitió que el perfil de Rosario Piedra Ibarra no se ubicó entre los cinco más calificados en las evaluaciones realizadas. A pesar de ello, Piedra Ibarra fue incluida en la terna finalista junto con otros candidatos: Paulina Hernández Diz, María del Rosario Piedra Ibarra y Nashieli Ramírez Hernández.

El exgobernador panista, quien ahora está con la Cuarta Transformación, destacó que la evaluación y el proceso de selección se desarrollaron de manera transparente. El senador mencionó que los perfiles considerados como altamente calificados incluyeron a figuras como Nashieli Ramírez, Tania Ramírez, Paula Hernández, Carla Obregón y Carlos Pérez Vázquez.

Ante estos señalamientos y cuestionado sobre si Piedra debería retirar su candidatura para garantizar la credibilidad del proceso, especialmente a raíz de la carta que se falsificó, Raúl Olvera prefirió no tomar una postura definitiva.

“Sinceramente, es muy delicado. Yo, sinceramente, no puedo declarar algún partidismo porque casi sería incriminarla a ella. Me abstengo de meterme en eso, porque se puede pensar que el señor Obispo ya tiene un espíritu de venganza allí. No lo voy a hacer; de ninguna manera debo hacerlo”, dijo.

Las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos del Senado eligieron durante esta semana a la terna que someterán ante el pleno para elegir a la titular de la CNDH; dicha terna está integrada por Paulina Hernández Diz, Nashieli Ramírez Hernández y María del Rosario Piedra Ibarra.

La inclusión de Rosario Piedra, luego de que se dio a conocer que no fue de las mejores valoradas a generado críticas y señalamientos, así como dudas ante el proceso de auscultación que hizo el Senado.

Marcia Itzel Checa Gutiérrez, representante del Observatorio de Designaciones Públicas, quienes estuvieron en el proceso como observadores, explicó en entrevista con SinEmbargo que es lamentable la falta de transparencia en el proceso de selección de la terna para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como el perfil de una de las candidatas incluidas, la actual presidenta de la institución.

Checa Gutiérrez destacó que, a pesar de que las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado aplicaron 22 indicadores para evaluar a los 47 aspirantes, no se hizopública la totalidad de los puntajes obtenidos, limitando la transparencia en el proceso. Según los puntajes filtrados y luego oficializados, la actual presidenta figura en último lugar, obteniendo apenas un voto de apoyo de la Comisión de Justicia, lo que la coloca entre los perfiles más bajos.

“Nos parece muy grave incluir un perfil que ha recibido serios cuestionamientos tanto de organizaciones civiles como de otros sectores. Este perfil ha negado la crisis de derechos humanos, la militarización y la existencia de ejecuciones extrajudiciales y tortura en el país. Además, mostró una actitud confrontativa y cerrada al diálogo durante su entrevista, lo cual va en contra de las demandas de independencia y valentía en la defensa de los derechos humanos,” destacó Checa Gutiérrez.

Para la representante del Observatorio, esta falta de transparencia y el aparente favoritismo hacia un perfil señalado por su cercanía al gobierno reflejan, en palabras de Checa Gutiérrez, “un desdén hacia la lucha de las víctimas y una falta de seriedad ante la crisis de derechos humanos”. Advirtió que, de continuar este tipo de decisiones, la administración actual podría consolidar una gestión de derechos humanos “complaciente y parcial”, en la que prevalezcan consideraciones político-partidistas por encima de los méritos y la trayectoria.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.