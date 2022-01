Bob Saget, protagonista de la serie de los 80 Full House, es hallado sin vida

LOS ÁNGELES, 9 de enero (AP) – Bob Saget, un comediante y actor conocido por su papel de viudo que crió a un trío de hijas en la comedia de situación Full House, falleció, según las autoridades de Florida. Tenía 65 años.

La oficina del alguacil del condado de Orange, Florida, fue llamada el domingo por un “hombre inconsciente” en una habitación de hotel en el Ritz-Carlton en Orlando, según un comunicado del alguacil en Twitter.

Saget estuvo en Florida como parte de su gira “I Don’t Do Negative Comedy Tour”, según su cuenta de Twitter.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022