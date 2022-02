La Casa Blanca condena propuesta de Florida de prohibir temas LGBTTTIQ+ en escuelas

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS).- La Casa Blanca ha condenado este martes el proyecto de ley del estado de Florida, apoyado este martes por el Comité de Educación del Senado, que prohibiría, de ser aprobado, la discusión sobre la orientación sexual y la identidad de género en las aulas.

“Hoy los políticos conservadores de Florida presentaron una legislación diseñada para atacar a los niños LGBTQI+. En lugar de dificultar el crecimiento de los jóvenes, la Administración Biden se centra en mantener las escuelas abiertas y apoyar la salud mental de los estudiantes”, ha resaltado la Casa Blanca en Twitter, compartiendo una noticia de la cadena estadounidense NBC News.

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado en su cuenta oficial de Twitter que este es un proyecto de ley “odioso” y que la Administración luchará para proteger a los miembros de esta comunidad.

“Quiero que todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, especialmente los niños que se verán afectados por este odioso proyecto de ley, sepan que son amados y aceptados tal como son. Os cubro las espaldas, y mi Administración continuará luchando por la protección y la seguridad que os merecéis”, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha resaltado en rueda de prensa que “la legislación perjudicaría a los niños que necesitan la mayor protección” y que ya, de por sí, “son vulnerables al acoso y la violencia solo por ser ellos mismos”.

