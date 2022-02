Gaga, Affleck, DiCaprio: Los olvidados en las nominaciones de los Premios Óscar

La 94a entrega de los Premios Óscar se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. Diversas cintas y actores fueron nominados por la Academia de Hollywood, sin embargo, hubo otros que no.

Por Aida Cortés

Saltillo, 9 de febrero (Vanguardia).- Codiciados por muchos, los Premios Óscar son los encargados de reconocer lo mejor del séptimo arte. Hace apenas dos días, se dio a conocer la lista de los nominados a la edición 94 , en las que varios actores que se perfilaban como los favoritos para llevarse a casa la icónica estatuilla, brillaron no solo por sus actuaciones en la pantalla grande, sino también por su ausencia entre los nominados.

LADY GAGA

Solo faltaba un mes para que se terminara el 2021 cuando se estrenó House of Gucci, la película protagonizada por Lady Gaga en el papel de Patrizia Reggian, exesposa de Maurizio Gucci, quien fue condenada por planear el asesinato de su ex para quedarse con el imperio Gucci. Siendo uno de los asesinatos más controvertidos y famosos, todos pensamos que la cinta sería un éxito, sin embargo, los críticos no fueron muy amables con ella, en el portal Rotten Tomatoes fue calificada tan solo con un 63 por ciento.

Probablemente la opinión de los críticos hacía la cinta también influyó en que Gaga no fuera nominada a la categoría de Mejor Actriz en los Oscar, cuando todos pensamos que así sería dada su magnífica actuación al interpretar a Patrizia, no obstante, muchos otros opinaban que su desempeño no fue tan bueno, y consideraron su papel como “sobreactuado”.

LEONARDO DI CAPRIO

De igual manera encontramos el caso de DiCaprio, quien no fue elegido para la contienda que se celebrará el próximo 27 de marzo. El actor no apareció entre la lista de Mejor Actor por su más reciente película Don’t Look Up, filme en el que interpreta a un profesor de astronomía que trata de “salvar” al mundo de su extinción. Sin embargo, la cinta sí se encuentra en la contienda para Mejor Película.

FRANCES MCDORMAN

Su actuación en The Tragedy of MacBeth, la obra maestra de William Shakespeare, en el papel de Lady Macbeth junto a Denzel Washington, pensamos que le valdría una nominación a Mejor Actriz, sin embargo, contrario a su coprotagonista, no encontramos su nombre en la codiciada lista.

JAMIE DORNAN

El actor también fue otro ignorado en las nominaciones de la Academia, a pesar de que su actuación en la película Belfast, cinta que narra la historia de un niño de 9 años que vive los años 60 en la capital de Irlanda, fue elogiada por los críticos y aplaudida por el público. Incluso en algún momento se llegó a pensar que podría ganar el Oscar a Mejor Actor, sin embargo, no sucederá.

BEN AFFLECK

El actor de 49 años tenía dos proyectos con los que podía competir por el Oscar a Mejor Actor con la película de The Last Duel de Ridley Scott, y The Tender Bar de George Clooney, esta última basada en la infancia y juventud del escritor J.R. Moehringer. Sin embargo, como dicen por ahí ‘más es menos’, y aunque Affleck contaba con dos películas, se quedó fuera de los premios de la Academia 2022.

