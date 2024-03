Biden afirma que Netanyahu “perjudica a Israel” al no evitar más muertes en Gaza

Por Zeke Miller

Wilmington, Delaware, EU, 9 de marzo (AP) — El Presidente Joe Biden dijo este sábado que cree que el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu está “perjudicando a Israel más de lo que lo está ayudando” por la forma en que aborda la guerra contra Hamás en Gaza.

Durante meses, Biden ha advertido que Israel arriesga perder el apoyo internacional debido al número creciente de muertes de civiles en Gaza y los últimos comentarios que realizó, durante una entrevista con Jonathan Capehart de MSNBC, señalan la cada vez más tensa relación entre ambos gobernantes.

“The defense of Israel is still critical,” President Joe Biden tells Jonathan Capehart. “But there's red lines that if he crosses…cannot have 30,000 more Palestinians dead.” pic.twitter.com/0SAPJySAYS

