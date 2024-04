Un Juez niega a la FGR librar una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles

El Juez negó la orden de aprehensión en cumplimiento de un amparo de la exfuncionaria de Enrique Peña Nieto. Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- Un Juez federal de control rechazó girar una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Robles quedó en libertad en 2022, tras tres años de estar bajo prisión preventiva. El Juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, El Altiplano, negó el pasado 3 de abril otorgar la nueva orden de aprehensión que solicitó el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución fue en cumplimiento a un amparo que le fue concedido a la exsecretaria, y que había sido confirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México el 22 de febrero. El Tribunal dijo que los argumentos de la FGR no eran suficientes para objetar y dejar sin enfectos el amparo interpuesto por Rosario Robles.

La investigación de la FGR, encabezada por Alejandor Gertz Manero, sostiene la presunta participación de Rosario Robles en el caso lavado de dinero conocido en medios como “La estafa maestra”, y en el que por medio de factureras, se desvió un monto superior a los 77 millones de pesos que fueron pagados a la Universidad Autónoma de Morelos.

La FGR está tras los pasos de Rosaro Robles desde que en septiembre 2019 se inició una carpeta de investigación en su contra, a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por este caso, la exfuncionaria quedo tres años presa en el penal de Santa Marta Acatitla, hasta que en 2022 un Juez decidió cambiar la medida cautelar debido a la edad de Robles (66 años, en ese momento).

Sin embargo, la Fiscalía perdió el caso en febrero de 2023, cuando el Juez de control, Roberto Omar Paredes, determinó sobreseer la causa penal. El pasado 26 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México ratificó la decisión de absolver a Rosario Robles por uso indebido de recursos públicos, el único delito por el que fue procesada.

En ese momento, Robles celebró la decisión: “Terminó la infamia. Me encerraron, pero jamás dejé de ser libre, y nunca me doblaron, ni me arrebataron mi dignidad. Utilizar las instituciones para venganzas no de demócratas. Ayer, un tribunal de apelación confirmó mi absolución. Mi trayectoria y mi nombre sigue intactos”, escribió la exfuncionaria de Peña Nieto en X, antes Twitter.

Robles quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público, además de también ser liberada de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021, y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.

Durante el proceso judicial por el que estuvo en la cárcel tres años, la FGR nunca le imputó algún delito financiero y jamás investigó a las empresas fantasma, ni sus respectivas cuentas bancarias, ni las finanzas de las y los funcionarios involucrados, o el destino final de los tres mil millones de pesos desviados en el conocido caso de corrupción.

-Con información de Daniela Barragán.