“Somos buenos vecinos y amigos”: AMLO tras llamada con Biden; reafirman compromisos

“Puedo confirmar que el Presidente [Joe Biden] habló con el Presidente López Obrador hoy por la mañana. Les proporcionaremos más tarde un comunicado con el contenido”, dijo la portavoz estadounidense.

El diálogo sucede un par de días antes de que las autoridades estadounidenses den por finalizada la política vinculada a la pandemia de coronavirus —el llamado Título 42 de una ley de salud pública de 1944, la cual les permitió expulsar rápidamente a muchos migrantes, y cuya eliminación ha agudizado las preocupaciones de que ello derive en un ingreso aún mayor de migrantes sin autorización legal a través de la frontera sur.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/FNZ5px97WW

— The White House (@WhiteHouse) May 9, 2023