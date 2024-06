Máynez crece y MC no puede disfrutarlo: suma derrotas desde el norte hasta el Bajío

El desempeño de Movimiento Ciudadano en estas elecciones de 2024 revela una situación contradictoria: a pesar de lograr su mayor número de votos en la historia del partido, dicha alza en términos numéricos carece de un impacto significativo en su influencia política y territorial, luego de perder espacios en el Congreso y en Jalisco y Nuevo León, los dos estados que gobierna.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Todo parecía ir bien para Movimiento Ciudadano. El partido fundado por Dante Delgado Rannauro obtuvo su mejor votación de la historia en su primera elección presidencial en solitario. “Estoy feliz”, dijo el dirigente máximo naranja la noche del domingo al presumir los 6 millones de votos obtenidos, el doble de los alcanzados en 2021 cuando obtuvo el que fue hasta el 2 de junio su mejor resultado.

Sin embargo, esta votación récord se ha visto opacada por el pobre desempeño que tendrá el partido en el Congreso y en sus dos principales bastiones. De los 300 distritos federales de Mayoría Relativa en la Cámara de Diputados, sólo ganó dos, de acuerdo con los cómputos distritales al más del 50 por ciento de la actas computadas, mientras que en el Senado sólo ganó un escaño de primera minoría en Campeche, el estado en donde Jorge Álvarez Máynez incluso superó, con un 20.99 por ciento de la votación, a Xóchilt Gálvez, que tuvo un 15.48 por ciento de la votación. Las previsiones indican que tendrá 23 diputados en San Lázaro y entre cuatro y cinco senadurías.

En los estados que gobierna actualmente, el escenario tampoco es positivo. En Jalisco, enfrenta señalamientos de haber permitido una serie de irregularidades para beneficiar a su candidato Pablo Lemus. Morena acusó que hubo fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que el Conteo Rápido se realizó con una muestra menor a la establecida y sobre todo que el supuesto triunfo del candidato naranja no concuerda con el resto de los números que arrojan las cifras oficiales.

Por ejemplo, en Jalisco no ganó ninguna diputación federal ni senaduría. A nivel local sólo triunfó en 4 de 20 distritos, con lo cual no tendrá una mayoría en el Congreso local. A lo largo del estado, además, sólo ganó en 36 de 124 municipios

En Nuevo León el escenario es similar. Ganó sólo en 5 de 25 distritos, con lo que tampoco tendría mayoría en la Legislatura local, pero sobre todo perdió la Alcaldía de Monterrey, que actualmente gobierna con Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien MC llegó a posicionar como un presidenciable, pero quien en este proceso no ganó ni siquiera la senaduría por la que contendió. No obstante, el joven Alcalde se perfila a arribar al Senado por la vía plurinominal con lo cual impediría que Dante Delgado repita en la Cámara Alta al ser su suplente. En la capital neolonesa MC contendió con Mariana Rodríguez Cantú, la esposa del Gobernador Samuel García, quien reconoció su derrota mientras se maquillaba, un acto que le valió todo tipo de críticas.

El crecimiento de la candidatura de Jorge Álvarez Máynez planteaba la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se convirtiera en una fuerza emergente, pero su éxito dependía de traducir su popularidad en votos suficientes para superar a otras fuerzas políticas y posicionarse estratégicamente en el Poder Legislativo, lo cual no sucedió. El partido naranja se quedará como partido minoritario en el Congreso de la Unión.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, presumía los 6 millones de votos obtenidos tras la elección y con las cifras del Conteo Rápido.

El partido, fundado por el expriista y exgobernador de Veracruz, había conseguido su mejor votación. En la elección presidencial, de acuerdo con los cómputos distritales, al 99.99 por ciento de las actas computadas obtuvieron un 10.32 por ciento de los votos, equivalentes a 6.1 millones de votos; en la de diputados federales, un 10.33 por ciento ; y en la de senadores, obtuvieron el 9.92 por ciento, de acuerdo con los cómputos distritales, al 3.21 por ciento de las actas computadas.

Los sufragios directos destinados a MC ratificaban la estrategia de ir en solitario, pues las cifras muestran una mejora en comparación con elecciones pasadas. En 2012, en coalición con el PRD y el PT para la elección presidencial apoyando a Andrés Manuel López Obrador, obtuvieron 2 millones 128 mil 671 votos, es decir, el 4.36 por ciento de la votación total. En 2015, en solitario, alcanzaron 2 millones 431 mil 63 sufragios, el 6.44 por ciento. En 2018, aliados con el PAN y el PRD, lograron 2 millones 485 mil 198 votos, un 4.60 por ciento. En 2021, de nuevo en solitario, obtuvieron 3 millones 449 mil 982 votos, el 7.01 por ciento.

En la elección para la Cámara de Senadores, el PREP arroja un resultado de 10.94 por ciento de votación en 2024 con el 94.60 por ciento de la votación, mientras que los cómputos distritales al 3.27 por ciento de las actas computadas ratifican al menos un 9.91 por ciento de la votación, superando el 4.55 por ciento de 2018, cuando obtuvieron 2 millones 10 mil votos, y el 4.1 por ciento de 2012, con 1 millón 967 mil votos. En la Cámara de Diputados, alcanzaron un 10 por ciento, de acuerdo con los datos del PREP; superando el 7.02 por ciento de 2021, cuando obtuvieron 3.3 millones de votos; el 4.41 por ciento de 2018, con 1.9 millones de votos; el 6.40 por ciento de 2015, con más de 2.1 millones de votos; y el 3.99 por ciento de 2012, con 1.9 millones de votos.

NO SERÁN LA “TERCERA VÍA”

Si bien Movimiento Ciudadano logró, con la candidatura de Jorge Álvarez Máynez, la mejor votación de su historia al alcanzar el tan esperado doble dígito, este aumento no será suficiente para consolidarse como una fuerza política más relevante en el Congreso de la Unión, ni para incrementar su representación en el Poder Legislativo. Incluso, perderá senadores y llegará posiblemente con el mismo número de diputados federales en comparación con la legislatura que está por concluir.

En las elecciones federales de 2021, donde solo se renovó la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano ganó 7 distritos por mayoría relativa, todos en Jalisco. En esta elección de 2024, perdió esos distritos y solo pudo ganar dos distritos, el número 13 en Salinas Victoria y Circunscripción 2 de Nuevo León.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por la Secretaría de Gobernación para la composición Legislativo. En San Lázaro, MC mantendrá el mismo número de diputados que en la legislatura que está por salir, es decir, 23. Sin embargo, la diferencia radica en que en 2021 ganaron directamente 7 distritos en Jalisco y 16 diputados por representación proporcional. En esta ocasión, dos diputados serán por mayoría relativa y el resto por plurinominales.

Incluso, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aumentará su influencia política en la Cámara de Diputados al quedarse como segunda fuerza política. Morena lograría la mayoría con 247 diputados; el PVEM, 75; PAN, 70; PT, 50; PRI, 33; MC, 23; PRD, 1; y un diputado independiente, según las proyecciones.

La situación en la Cámara de Senadores es peor. En 2018, Movimiento Ciudadano ganó en Nuevo León por mayoría relativa con la fórmula de Samuel García e Indira Kempis Martínez. En esta contienda de 2024, la fórmula encabezada por Luis Donaldo Colosio Riojas quedó en tercer lugar y no logró ni siquiera ser la primera minoría en ese estado, de acuerdo con los datos del PREP. La senaduría de primera minoría que ganó, de acuerdo con el cómputo distrital sería en Campeche, de acuerdo al PREP; en el que no hay todavía un candidato definido. El heredero del apellido Colosio, eso sí, tiene asegurada su curul por la vía plurinominal.

De acuerdo con las proyecciones de la Segob, Movimiento Ciudadano tendrá entre cuatro y cinco senadores en la nueva legislatura: uno de primera minoría y cuatro de representación proporcional. Esto representa una disminución de siete curules, ya que en la legislatura actual cuentan con 12 senadores. Así, el partido naranja queda como séptima fuerza política en el Senado, solo por arriba del PRD, que enfrenta una inminente pérdida de registro al no lograr el umbral del 3 por ciento requerido de votos en ninguna de las contiendas federales. Morena quedaría con aproximadamente un total de 60 senadores, PAN con 22, PRI con 17, PVEM con 14, PT con 8, MC con 5 y PRD con 2.

Aunado a lo anterior, Movimiento Ciudadano sufrió una derrota importante en Nuevo León. Luis Donaldo Colosio Riojas, quien fue promovido como un presidenciable y considerado un fenómeno emergente en la política y en Movimiento Ciudadano desde 2022, también enfrentó una dura derrota. El joven político, con el peso del apellido de su padre, el excandidato presidencial asesinado en 1994, a pesar de asegurar que ganaría con votos, no logró su objetivo. Hoy, Luis Donaldo regresa derrotado a la alcaldía de Monterrey, la cual entregará en unos meses al PRIAN.

Las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que cerraron con el 94.60 por ciento de las actas capturadas, indican que Colosio Riojas no llegará a la Cámara Alta ni por mayoría relativa ni por primera minoría, al quedar en tercer lugar en la elección a senador en Nuevo León. Los resultados muestran que el primer lugar lo obtuvo la fórmula de Waldo Fernández González y Carlos Humberto Suárez Flores, de Morena-PVEM-PT, y el segundo Karina Marlen Barrón Perales e Ivón Alejandra Alvarado Martínez, del PRIAN.

Los malos resultados de Movimiento Ciudadano para las elecciones del Congreso de la Unión y congresos locales ya habían sido previstos por expertos en política, quienes advirtieron que los conflictos internos dentro del partido, especialmente entre Dante Delgado y el Gobernador Enrique Alfaro, mismos que se recrudecieron cuando Álvarez Máynez fue destapado por Samuel García, serían un factor decisivo. Según ellos, esta división interna afectaría la votación para diputados, a diferencia de las elecciones anteriores.

“Una cosa va a ser una votación que obtenga Jorge Álvarez como candidato a la Presidencia, que me imagino que va a ser superior a la que se esperaba, y otra la que obtenga el partido en diputados y senadores. Yo veo muy difícil que a nivel de diputados, Movimiento Ciudadano pueda repetir lo que logró el partido en esta elección pasada del 2021. Yo sí veo difícil que pueda volver a ganar 7 distritos en Jalisco, sobre todo porque hoy existe el factor Morena, que si bien ya existía hace 3 años, pero no estaba tan fuerte y consolidado como ahora. Entonces la batalla va a ser muy dura y van a ser resultados muy cerrados en los distritos”, advirtió el doctor Javier Hurtado, analista político y catedrático del Colegio de Jalisco.

MIENTRAS QUE EN NL CRECE, EN JALISCO PIERDE.

El desempeño de Movimiento Ciudadano presentó dos dinámicas diferentes en los estados que gobierna. En Nuevo León, donde Jorge Álvarez Máynez fue destapado como abanderado entre botanas y cerveza, el aspirante a presidente obtuvo una votación del 18.05 por ciento. En esa región, el partido también tuvo un crecimiento en el número de alcaldías gobernadas y ganó diputaciones locales, aunque no fueron suficientes para darle la mayoría en el Congreso local.

En diputados locales, ganó cinco por voto directo, un avance significativo en comparación con las cero que obtuvo en la elección de 2021. Sin embargo, el partido sigue sin obtener la mayoría en el Congreso local, necesaria para que el gobernador tenga mejor consenso con el Legislativo.

En cuanto a la elección de ayuntamientos en Nuevo León, se puede decir que fue el mejor desempeño emecista. De los 51 ayuntamientos que conforman el estado, ganó en 16 alcaldías, en contraste con las cinco que había ganado en 2021, lo que representa un crecimiento de 11 ayuntamientos.

No obstante, en esa tierra regia, a pesar de los buenos resultados en las elecciones locales, Movimiento Ciudadano sufrió una derrota significativa e icónica al no retener Monterrey, la capital de Nuevo León. Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García, no pudo mantener la capital neoleonesa, pese a ser una figura central del partido e inspirar su narrativa “fosfo fosfo”. Los resultados preliminares, con el 100 por ciento de las actas computadas, dan por ganador a Adrián de la Garza Santos, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD, con el 38.12 por ciento de los votos, mientras que Rodríguez Cantú obtuvo el 30.47 por ciento.

El marketing político y la popularidad en redes sociales que caracterizó la campaña “fosfo-fosfo” no fueron suficientes para ganar; por el contrario, la frivolidad que ha caracterizado al al actual Gobernador parece haberles pasado factura en la elección de su alcaldía principal, Monterrey, la capital de la Sultana del Norte acuerdo con expertos en política.

“La frivolidad puede dar legitimidad, pero por un corto tiempo. Y estos creyeron que haciéndose los graciosos gobernarían siempre sin problemas. Finalmente, la frivolidad y las excentricidades, pero sobre todo robar”, consideró el analista político Javier Hurtado, del Colegio de Jalisco.

Por su parte, Jorge Aljovín, experto en derecho elecotal, destacó que con esos resultados “quedó demostrado que las candidaturas construidas únicamente en redes sociales requieren también de sustancia”.

En el caso particular de Monterrey consideró que “el gran elector castigó la superficialidad y la falta de conexión con el electorado. Esto deja una lección para Samuel y Mariana de que deberán construir más allá de la pirotecnia del espectáculo y al mismo tiempo demuestra que la popularidad de la pareja en Nuevo León fue tocada por este resultado y, por lo tanto deberán recomponerse en el corto plazo. De lo contrario su liderazgo en MC será cuestionado por propios y extraños”, dijo.

LA CAÍDA EN JALISCO

En Jalisco, el partido naranja en lugar de crecer retrocedió significativamente. En el Congreso local perdió la mayoría. De 20 diputaciones sometidas a la contienda por mayoría relativa, el partido ganó solo cuatro, una pérdida del 75 por ciento en comparación con las 16 que obtuvo en 2021, de acuerdo con los resultados del PREP de Jalisco. Además, en la elección de ayuntamientos municipales, los emecistas perdieron ocho alcaldías, ganando solo en 36 de las 44 que habían obtenido en 2021.

Aunado a ello, el partido no tiene asegurado el triunfo de la gubernatura con Pablo Lemus, ya que la dirigencia de Morena ha cuestionado los resultados en esta entidad y ha solicitado la remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, identificada como cercana al exconsejero Lorenzo Córdova Vianello.

De acuerdo con información de medios locales, debido a errores e inconsistencias en las actas, se volverán a contabilizar los votos de al menos 14 mil 777 paquetes electorales, de los cuales 4 mil 998 corresponden a la elección de gubernatura. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ha señalado que no pueden reconocer ningún triunfo hasta que se haga un conteo de todas las boletas.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, ha expresado que la elección en Jalisco sí puede revertirse debido a las irregularidades registradas, como la lentitud en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que solo capturó el 67 por ciento de las actas y no el 85 por ciento, como asegura la autoridad local.

“Sin duda alguna (puede revertirse el triunfo de Pablo Lemus Navarro), están ahorita los cómputos distritales muy desaseados, desordenados, con una complicidad bárbara y brutal del Instituto Electoral de Jalisco”, denunció Gutiérrez Luna en entrevista en el programa “Los Periodistas”.

