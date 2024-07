Claudia Sheinbaum niega encuentro con Norma Piña para dialogar sobre la reforma al PJ

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo ocurren en sintonía a la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó reunirse con la Ministra Piña Hernández para tratar el tema. Sin embargo, propuso un encuentro con Luisa María Alcalde Luján, a fin de escuchar diversas propuestas respecto a la iniciativa.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, descartó la posibilidad de recibir a la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, para dialogar sobre la reforma judicial que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que hiciera un llamado de reunión con el mandatario federal y el Gobierno entrante para discutir la propuesta.

En reunión con la International Monetary Conference (IMC), la exjefa del Gobierno capitalino comentó que el parlamento abierto organizado por el Congreso de la Unión es el espacio adecuado para entablar el diálogo, en especial para discutir la iniciativa elaborada por el Poder Judicial de la Federación (PJF) que continúa en curso de su evaluación.

“Ya está el diálogo para eso hay parlamento abierto, ya participaron los ministros de la Corte. La iniciativa fue enviada al Congreso y la Cámara de Diputados a propuesta decidió abrir este parlamento abierto y ahí es donde se está abriendo el diálogo, sobre la reforma judicial es el espacio dialogo que les hago”, comentó en una breve conferencia de prensa.

Asimismo, la abanderada de Morena abordó la preocupación de la presidenta de la Suprema Corte sobre la existencia de un riesgo de elegir a jueces que sean populares por encima de su preparación: “La gente es inteligente, el pueblo sabe que cuando va a elegir a un juez, un magistrado, a un ministro de la Suprema Corte, cuál es el papel que va a desempeñar, no es una cuestión de popularidad, sino reconocer que el pueblo puede decidir quienes son sus representantes en el Poder Judicial”, argumentó.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo ocurren en sintonía a la decisión de López Obrador, quien rechazó reunirse con la Ministra Piña Hernández para tratar el tema. Sin embargo, propuso un encuentro entre Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); las y los legisladores; y las y los integrantes del máximo tribunal del país, a fin de escuchar diversas propuestas respecto a la iniciativa.

“Yo pienso que hay que dialogar. La Secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores. Ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces sí la Secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. Qué bueno que se reconoce que hace falta la reforma. Creo que eso es un paso adelante”, dijo.

En este mismo sentido, recordó que el método de selección de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros; así como el establecimiento de los requisitos que se deben cumplir para llegar a dichos cargos, son cuestiones que se van a analizar en el Congreso. “Es labor, es función del Poder Legislativo, pero también debe de haber diálogo”, destacó.

Tenemos visiones distintas. Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de Derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la Ley sin distingos, no están maleados y esto es una renovación. Además, estudian Derecho; y para ser Juez, Magistrado o Ministro, lo que se requiere, además de la profesión de abogado, es la honestidad y ser incorruptible, y tener el deseo ferviente de impartir justicia”, argumentó el mandatario mexicano.

“¿Qué más? Lo otro es cómo se interpreta la Ley, pero ahora hay mucha bibliografía sobre eso, hay tesis, hay jurisprudencia. Muchas veces salen y empiezan a trabajar. No en todos los casos, pero aprenden a torcer la Ley y se vuelven expertos, y a eso le llaman experiencia. Pero son criterios, ¿no? Eso se puede atender. Lo importante es que se está aceptando que hace falta la reforma”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo federal también mencionó que otro punto fundamental del proyecto es “que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y que no se menosprecie al pueblo, que no se piense que el pueblo no sabe porque no es así”. “El pueblo es sabio aunque no le guste a los conservadores que yo lo diga. El pueblo tiene un instinto certero, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene”, aseveró.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del #PJF, reconoció que se necesita una reforma, que debe incluir cambios a la Judicatura, pero agregó que no se debe acelerar un diagnóstico sin conocer las necesidades de las y los usuarios.#PJF_Escucha pic.twitter.com/HQCzD79zB7 — Suprema Corte (@SCJN) July 9, 2024

La tarde de ayer, Norma Piña Hernández llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la siguiente mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, a establecer un diálogo para escuchar propuestas con respecto a la reforma al Poder Judicial que ambos impulsan.

La titular del Poder Judicial reconoció que dicha instancia necesita una reforma para hacer vale la justicia; sin embargo, señaló que el contexto actual que atraviesa el país “no permite la improvisación”, pues afirmó que eso no beneficiaría a los justiciables, si no que, por lo contrario, supondría un riesgo para la continuidad de la impartición de la justicia en México.

“Si la Reforma Judicial se aprueba en sus términos: Ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los ‘grupos de poder’ que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que intenta erradicar”, añadió la Ministra presidenta.

De igual manera, reconoció que México se ha visto inmerso en una importante crisis de seguridad pública y justicia, razón por la que destacó los Encuentros Nacionales, reuniones en donde concluyó que el 75 por ciento de las y los participantes están interesadas en temas relacionados con derechos de las personas, de víctimas y que competan a la seguridad pública.

Asimismo, también que en el país prevalece un sistema “basado en la desconfianza”, pues la población no tiene confianza en las autoridades, pero tampoco de las personas y otras instituciones. “Necesitamos, de manera urgente, espacios y canales institucionales frecuentes y eficientes de comunicación. Es imperante dejar atrás las políticas públicas de escritorio que solo apuntan a que alguien más es el responsable de lo que ocurre”, agregó al respecto.

“A las personas el derecho les parece distante, formal y complejo. Academia, abogados, integrantes de la sociedad civil, funcionarios públicos y juzgadores no entendemos que nuestra comunicación con las personas ha sido ineficaz”, finalizó.