Epigmenio a Sheinbaum: “Tú habla como AMLO…”

+ Propagandista emergente

+ Claudia la calca

Es público y bien sabido que la campaña electoral de la “corcholata” favorita de AMLO, Claudia Sheinbaum, ni prende ni entusiasma. Aún más: en pocas semanas, fue eclipsada por ese fenómeno político llamado Xóchitl Gálvez que muy pronto la rebasó no sólo en presencia mediática, sino también en redes sociales y opinión pública. Xóchitl apabulla a Sheinbaum ante la angustia del cada vez más desquiciado López Obrador.

Y tanta es la desesperación de Sheinbaum ante la figura creciente de Xóchitl entre la población y, por tanto, del electorado, que la “corcholata” comienza a recurrir a cualquier herramienta de propaganda política para intentar reposicionarse ante los ojos de millones que hoy la ven con indiferencia marcada.

Sheinbaum no crece, no entusiasma, no transmite ni comunica. Y sí, continúa siendo, a pesar de su intrascendencia y palidez política, la receptora principal del “dedazo” de López Obrador para ser la candidata presidencial de Morena. En este momento, sigue siendo la favorita del tabasqueño.

¿Y qué está haciendo la ahora bautizada popularmente como #LadyCalca, debido a su proclividad a ser una copia mal hecha de AMLO, con tal de jalar atención y reflectores?

Pues nada menos que recurrir a otro fanático radical de AMLO -como lo es la propia Sheinbaum-, llamado Epigmenio Ibarra, productor de TV y beneficiado por su amigo Andrés Manuel durante este sexenio al obtener, de la nada, un “crédito” por 150 millones de pesos que acabó de enriquecer, de la noche a la mañana, a Epigmenio.

¿Y qué le recomendó Epigmenio Ibarra a Claudia Sheinbaum?

“Tú habla como Andrés Manuel, como si fueras tabasqueña… Habla como Andrés…”.

¡Y eso hizo Claudia Sheinbaum! Hablar como López Obrador con su acento, tonito y arengas tabasqueñas, ofreciendo una imagen patética y hasta ridícula. Allí está el video en redes para quien quiera verlo. (A mayor detalle, ver “Sheinbaum, la caricatura de AMLO”. Martín Moreno-Durán. SinEmbargoMX. 5-Julio-2023).

Sí, por increíble que parezca, Sheinbaum le está haciendo caso a Epigmenio Ibarra en un lance desesperado por revivir su campaña electoral que hoy naufraga entre la intrascendencia y el desánimo. Epigmenio, uno de los personajes que más influyen en AMLO, inventor de esa patraña del “golpismo” contra AMLO y que Andrés Manuel tiene como obsesión y repite sin ningún fundamento, hoy se ha metido en la cabecita de doña Sheinbaum.

Epigmenio Ibarra se ha convertido en el propagandista de cabecera de Claudia Sheinbaum, ante su desesperación porque su figura ha sido eclipsada por Xóchitl Gálvez. Sheinbaum recurre a cualquier cosa que pueda ser novedosa, ante su falta de iniciativa, imagen, discurso particular y personalidad propia, suplidas por la imitación burda de AMLO desde el templete. Patético. Por algo la apodan #LadyCalca.

Epigmenio le ordenó a Sheinbaum hablar como López Obrador para reposicionarse, y allá va Claudia, sumisa y dócil, a parlotear incoherencias imitando a AMLO, como si en realidad fuera tabasqueña, en una de las estampas más lamentables y ridículas que la política mexicana haya registrado durante las últimas décadas.

En un lance desesperado, Epigmenio Ibarra se erige en el propagandista principal de Claudia Sheinbaum, enviado por López Obrador para intentar rescatar a su corcholata consentida ante el naufragio de su campaña proselitista. ¡Vaya ridiculez!

Están desesperados.

Avanzan días y semanas, y la intrascendencia de Claudia Sheinbaum es cada vez más evidente. Xóchitl Gálvez la rebasa fácil con una imagen fresca, creíble y congruente. Allí está la encuesta de El Financiero de esta semana: tan sólo ocho puntos de diferencia más que remontables separan a Xóchitl de la “corcholata” obradorista. Sheinbaum no trae, no tiene, no ofrece, no motiva. Su único apoyo es AMLO, y si hoy se lo quitaran, tendría que regresar a su cubículo académico. No es política de plaza pública. No enciende. Se quedó corta.

Epigmenio, al rescate de Sheinbaum.

Preparen la telenovela.

Mirada de corcholata.

Martín Moreno-Durán