Preciado revela AUDIO que exhibe posible fraude con firmas de la interna del PRIAN

Jorge Luis Preciado Rodríguez acusó que la empresa encargada de recolectar las firmas de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México desapareció miles de respaldos suyos, por lo cual acusó que la el proceso interno de la oposición es fraudulento y por lo mismo lo impugnará en tribunales.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien esta semana renunció a sus 29 años de militancia en el PAN, exhibió en un audio en poder de SinEmbargo cómo Ramón Mondragón, gerente de HuBox, la empresa responsable de la plataforma en la que se recolectan las firmas del Frente Amplio por México, reconoce que son los partidos políticos los que tienen en sus manos la base de datos de estos apoyos.

Preciado Rodríguez, denunció la noche de ayer en el programa Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire, que la semana pasada sostuvo una reunión con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien, según él, sostuvo que ya está todo definido en el proceso interno de la oposición. “Me dijo, ‘hagan lo que quieran, de todos modos ya está definido y el próximo miércoles van a pasar siete persona, tres del PAN, dos del PRI y dos del PRD y te puedo dar los nombres de los que van a pasar”.

Jorge Luis Preciado compartió que la plataforma en donde se contabilizan las firmas desaparecieron sus registros, ante lo cual adelantó que acudirá a tribunales. En el mismo audio en poder de este medio se escucha cómo le pide a Ramón Mondragón que le haga el respaldo de las firmas que recolectó y de las cuales ha sostenido que registró ante Notario Público.

“Háganme el respaldo primero, si no me voy a ir a un juicio de protección de derechos para entonces para que la empresa abra todas sus bases de datos, porque no las están abriendo. O sea, reflejan números, no reflejan ni siquiera nombres, entonces es claro que se están manipulando los números”, demanda. Ante el reclamo, Mondragón se lava las manos y le dice que HuBox no tiene nada que ver con eso.

“Nosotros lo único que hicimos es un producto para un proyecto en el que nos contrataron tres partidos y nos pusieron reglas y condiciones, las reglas son que toda la información, digamos de las bases de datos, se les da a ellos, que los reportes se le entregan a ellos, que se iban a habilitar los aspirantes y los aspirantes iban a habilitar sus promotores. Nos explicaron las reglas y armamos una solución. Yo creo que lo que es el partido tiene toda esta información que está solicitando. Si lo que se ocupa es que tú la tengas en las manos, pues nada más firma un convenio con el partido para que ellos te la entreguen, porque esa base de datos la tienen ellos todos los días les entregamos a las 9-10 de la mañana”, señala Mondragón.

Es decir, da cuenta de cómo quienes tienen el control sobre la base de datos de las firmas que recolectan los aspirantes presidenciales del frente son los mismos partidos.

Al inicio de la conversación con el gerente de HuBox, Jorge Luis Preciado le dice a Mondragón que Rodrigo Morales Manzanares y Arturo Sánchez, integrantes del Comité Organizador del Frente, le dijeron que tenía que ver con la empresa la desaparición de sus firmas. ”Por eso te estoy hablando a ti porque yo necesito que la empresa me resuelva porque si la empresa no me resuelve, pues obviamente traigo un problema con la empresa, no con los partidos”.

El representante de HuBox señala desde un inicio que todo se debe resolver con los comités y los partidos, “yo me debo a instrucciones de ellos”, le responde para más adelante decir a Jorge Luis Preciado que su reclamo “se trata de un tema de percepción”.

“No, no no. No es un tema político ni es un tema de percepción, es un tema técnico, entonces la empresa lo tiene que resolver, la empresa tiene que resolver por qué no aparecen mis registros”, le revira molesto el exlegislador, quien en reiteradas ocasiones le pide que actualice las cifras. “Si haces la actualización como es, se van a reflejar los registros sin ningún problema, el problema es que no quieren hacer la actualización porque como empresa van a quedar mal, entonces hagan la actualización como es”.

Ramón Mondragón se defiende y sostiene que como empresa no están “haciendo ninguna cosa errónea ni equivocada”, y lo invita a hacer “una reunión técnica con los tres partidos y revisemos”.

“No, no, yo quiero reunirme con los que manejan la plataforma, los partidos qué tienen que ver, yo tengo que sacar mis firmas y punto, o sea, yo ya hablé con el Comité Nacional y me dice es la empresa que te tiene que certificar yo ya certifiqué ante notario, mis 150 mil firmas y ustedes no me la reflejan, no sé por qué razón”, le contesta Preciado.

Mondragón admite que su base de datos recibe la información en tiempo real: “O sea, no estoy guardando ni respaldando nada”. No obstante, Preciado le refiere que tiene que tener un respaldo sobre las bases de datos. “Todo el mundo lo tenemos cuando manejamos esto, lo respaldamos en servidores fuera del país. Por supuesto que se hace así, no me estás chamaquenando. O sea, yo no nací ayer en términos electorales. Todos, incluyendo el INE, tiene su servidor respaldados por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces no me vengan a mí con ese cuento de que no aparecen mis firmas”.

—Nosotros no tenemos nada que ver con eso, Jorge Luis. Nosotros lo único que hicimos es un un producto para un proyecto en el que nos contrataron tres partidos y nos pusieron reglas y condiciones, las reglas son que toda la información, digamos de las bases de datos, se les da a ellos, que los reportes se le entregan a ellos, que se iban a habilitar los aspirantes y los aspirantes iban a habilitar sus promotores. Nos explicaron las reglas y armamos una solución. Yo creo que lo que es el partido tiene toda esta información que está solicitando. Si lo que se ocupa es que que tú la tengas en las manos, pues nada más firma un convenio con el partido para que ellos te la entreguen, porque esa base de datos la tienen ellos todos los días les entregamos a las 9-10 de la mañana, la base de datos al corte del día anterior a las 11:59:59 —señala Mondragón.

—O sea, me estás tratando de decir que son ellos los que son los partidos los que están modificando la base de datos —lo cuestiona en ese sentido Preciado.

—No, no, no, no, lo que te estoy diciendo es que a ellos…

—O sea, alguien está modificando la base de datos, a mí me queda claro que me la están modificando, o sea, yo certifiqué mis 150 mil. Claro, o sea, bueno actualiza tu base de datos y entregale la información a los partidos de lo que piensan los servidores entrega eso, o sea, nada más entrégales eso, lo que es. Porque tú sabes si yo sabemos que ahí están mis 150 mil registros entonces.

—No, yo no sé

—Sí lo sabes.

—No, yo no sé.

—Sí lo sabes.

—No hay ningún tema de este lado.

—Sí lo sabes y sabes que no les ha entregado el partido a la información que tienes en tus manos. Entrégale la información que tienen los partidos, sino entonces nos vamos a tener que ver en tribunales. Hasta luego —finaliza la conversación.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado