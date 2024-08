GALILEO ¬ China descubre grafeno en la Luna ¬ ¿Cómo se busca vida en otras galaxias?

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– Un misterio revelado sobre la construcción de las pirámides de Egipto, las imágenes de la Tierra y el alcance de la contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera, el descubrimiento más reciente sobre la superficie lunar y otros temas se desmenuzaron en Galileo, el programa sobre ciencia de Estudio B, esta semana.

A continuación, un breve repaso de los temas que se abordaron a detalle en el programa:

LA LUNA FORMÓ GRAFENO NATURALMENTE

Muestras traídas por la misión Chang’ e 5 en 2020 han revelado la existencia en la Luna de grafeno de pocas capas formado naturalmente, una sustancia que consiste en átomos de carbono en finas capas.

En la Tierra, el grafeno se está convirtiendo en una estrella en las ciencias de los materiales debido a sus características especiales en óptica, electricidad y mecánica.

Un equipo, dirigido por los profesores Meng Zou, Wei Zhang y el ingeniero senior Xiujuan Li de la Universidad de Jilin y Wencai Ren del Instituto de Investigación de Metales de la Academia China de Ciencias, analizó una muestra de suelo lunar con forma de aceituna, de unos 2.9 milímetros por 1.6 mm.

Chinese researchers have for the first time discovered natural few-layer graphene in the lunar soil samples brought back by the Chang'e-5 mission, following observation and analysis of the samples.

The study was published in the journal National Science Review. pic.twitter.com/4axv7rDIWh

— China Science (@ChinaScience) June 24, 2024