España se lleva el oro en futbol varonil: gana 5-3 a Francia en la prórroga en París

PARÍS (AP) — España, déjale algo a los demás.

Con un doblete de Sergio Camello en tiempo extra, la Roja venció 5-3 a la anfitriona Francia el viernes en la final del futbol masculino de los Juegos Olímpicos, un mes después de que la selección absoluta ganó el Campeonato Europeo.

El mediocampista galo Enzo Millot abrió la cuenta del vibrante partido en el estadio Parque de los Príncipes. Pero en media hora, España se puso 3-1 con un doblete del mediocampista Fermín López y un magistral tiro libre de Álex Baena.

Francia descontó mediante Maghnes Akliouche y el penal de Jean-Philippe Mateta en tiempo cumplido llevó el pleito al tiempo extra.

Oro para La Rojita 🔥

After a silver medal in Tokyo, Spain finally claim the crown! 🥇

Après une médaille d'argent à Tokyo, l'Espagne décroche enfin le graal ! 🥇 #Paris2024 pic.twitter.com/DdkY9xkyut

— Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024