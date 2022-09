El PRI dice que no respaldará el PEF 2023, para el cual Morena no necesita sus votos

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que no apoyará el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023, justo cuando el dirigente de esta fuerza política, Alejandro Moreno Cárdenas, es señalado por haber “pactado” con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el respaldo a la Guardia Nacional con una iniciativa que avala la presencia de las fuerzas armadas hasta 2028, medida que ha llevado a pausar la alianza Va por México, que mantenía con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

“El @GPPRIDiputados no apoyará el #PEF2023 porque disminuye los recursos para compra de medicamentos y para la construcción de carreteras en la mayoría de los estados, y destina más recursos a pagar intereses de deuda adquirida por este Gobierno que a programas sociales”, dice uno de los tuits difundidos por el partido, mientras otro indica que “el gasto corriente aumenta tres veces, evidenciando la falsa austeridad del Gobierno”.

Para aprobar el Presupuesto del próximo año, Morena, el partido en el Gobierno, no necesita los votos del PRI, ya que sólo requiere una mayoría simple, con la cual cuenta junto a sus aliados.

El PPEF presentado este jueves por el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, como parte del Paquete Económico 2023, prevé un monto de 8.3 billones de pesos, cifra que representa un crecimiento real anual de 11.6 por ciento en comparación con lo aprobado en el PEF 2022.

El PRI señaló que el Proyecto destina más recursos al Tren Maya “que a la atención de problemas urgentes como la falta de medicamentos. Morena nuevamente le da la espalda a las familias mexicanas”.

No obstante, las tres dependencias federales que más recursos recibirían en 2023 son Bienestar, con 408 mil 290 millones de pesos (36.41 por ciento más que en 2022); Educación Pública, con 402 mil 276 mdp (10.33 por ciento más); Salud, con 209 mil 616 mdp (8.08 por ciento).

Por su parte, la cuenta oficial de los Diputados y Diputadas del PRI publicó que “las prioridades de México no están plasmadas” en el presupuesto y que “es ilógico destinar más recursos a pagar intereses de la deuda adquirida por este Gobierno”.

“Votaremos EN CONTRA del #PEF2023 porque ni es austero ni favorece a México. Es ilógico destinar más recursos a pagar intereses de la deuda adquirida por este gobierno, mientras se recorta a la compra de medicamentos y a la construcción de carreteras en la mayoría de los estados”, expone.

Iremos EN CONTRA porque las prioridades de México no están plasmadas en el #PEF2023. No tiene explicación que mientras el sector salud padece el desabasto, el Tren Maya reciba cada vez más recursos.

De nuevo Morena pone por delante sus intereses y no el de los mexicanos.

— Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) September 9, 2022