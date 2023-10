David Heiblum, de México y reportado desaparecido, es hallado vivo junto con esposa

Shirly Heiblum publicó en sus redes sociales que su hermano David fue hallado con vida junto a su esposa de origen panameño; después de 30 horas, otros ocho connacionales, en su mayoría oriundos de Tamaulipas y SLP, lograron salir del Aeropuerto de Tel Aviv, en Israel, para llegar a Chipre.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- David Heiblum Berman, uno de los tres mexicanos desaparecidos en Israel, fue hallado con vida este día, tras el ataque del grupo palestino Hamás durante el fin de semana.

De acuerdo con el sitio Enlace Judío, Yisrael Heiblum confirmó la aparición con vida de su hermano David, y detalló que su paradero se desconoció porque se encontraba oculto en su departamento junto a su esposa panameña Daryelis Denises Sáez Batista.

“Fue la mejor noticia que he tenido en medio de este tiempo difícil”, dijo Yisrael a Enlace Judío.

Por otro lado, Shirly Heiblum, hermana del hombre rescatado, habló con el periodista Carlos Zúñiga en Milenio Televisión, en donde confirmó la noticia de que David y Daryelis Denises se hallaban con vida y a salvo.

“Hace un par de horas nos avisaron que David y Daryelis Denises, su esposa de Panamá, se encontraron vivos y bien. Nos pasó el milagro más grande que pudimos pedir después de tantos días sin saber de él. Estamos muy agradecidos”, celebró la hermana en entrevista con Milenio.

Además, publicó en sus redes sociales que alrededor de las 11:00 horas (hora de la Ciudad de México) les dieron la noticia de que su hermano y su esposa estaban a salvo.

Asimismo, Itai Bardov, Embajador de Israel en Panamá, confirmó que la panameña fue encontrada con su esposo, y que ya se había podido comunicar con su familia.

“Estoy muy feliz de anunciar que Daryelis ha sido encontrada junto con su esposo y que se encuentran bien. Ya ha hablado con su familia”, escribió en la red social X, antes llamada Twitter.

De esta forma, todavía quedarían dos connacionales desaparecidos en Israel, Ilana Gritzewsky y Orión Hernández Radoux, quienes habrían sido tomados como rehenes por Hamás en Israel.

Ilana Gritzewsky es una de los dos jóvenes de nacionalidad mexicana que están entre las cientos de personas que fueron privadas de la libertad, y habría sido retenida junto a su pareja israelí, a menos de tres kilómetros de la Franja de Gaza, de acuerdo con el portal Enlace Judío.

Su padre, Benito Gritzewsky Sissa, confirmó que se trataba de su hija y difundió en redes sociales una fotografía en la que se aprecia a la mujer con su novio, con el fin de solicitar cualquier información que pueda servir para dar con el paradero de Ilana y Matan.

Benito Gritzewsky relató que su hija y su novio fueron interceptados por integrantes de Hamás, en la localidad de Nir Oz, ubicada al sur de Israel y cerca de la frontera con Gaza.

El segundo mexicano sería Orion Hernández Radoux, novio de la tatuadora alemana Shani Louk, quien fue secuestrada y asesinada por militantes de Hamás en el “Festival por la Paz”, donde el grupo abrió fuego y tomó a varios rehenes.

The Washington Post dio a conocer que el novio de Shani es mexicano, y que los familiares de la joven no han podido contactarlo, pero hasta el momento, ninguna autoridad ha constatado que se trate de Orion.

Fue su amigo Amir Weiss quien reveló el nombre del mexicano secuestrado en el concierto al que asistió con su pareja. Desde entonces, Weiss no sabe nada de él, por lo que sus familiares también están pidiendo datos para su búsqueda.

OTROS OCHO MEXICANOS SALEN DE ISRAEL

Fueron más de 30 horas de espera y temor que tuvieron que pasar un grupo de ocho mexicanos que estaban varados en el aeropuerto de Tel Aviv, Israel, tras en conflicto bélico que inició este fin de semana entre Hamas e Israel.

La mexicana Edith Rodríguez, originaria de San Luis Potosí anunció a través de sus redes sociales que ella y otros siete connacionales lograron salir de Israel, ahora se encuentran en Paphos, una ciudad localizada en la costa de la isla mediterránea de Chipre, muy lejos del conflicto bélico.

El grupo de ocho mexicanos ya se encuentra fuera de peligro en Paphos, Chipre; su próximo destino es tomar un vuelo el día jueves 12 de octubre del 2023, de Roma a México con la finalidad de poder reencontrarse con sus familias.

“Afortunadamente este vuelo no se canceló y estamos fuera, hace un par de horas aterrizamos en el aeropuerto de Paphos en Chipre, lo cual nos mantiene lejos del peligro, sin embargo aún hay que esperar al día jueves para salir vía Roma a México y así poder nuevamente abrazar a nuestra familia”, informó la originaria de San Luis Potosí.

Edith Rodríguez, informó en sus redes sociales que ella y los otros siete mexicanos originarios de San Luis Potosí y Tamaulipas estaban recorriendo Jerusalén, cuando comenzaron a sonar las alarmas y posteriormente comenzaron los ataques.

Los connacionales fueron resguardados en un hotel y posteriormente se movilizaron al aeropuerto de Tel Aviv, en Israel, donde muchos vuelos estuvieron cancelados en las últimas horas. Fue durante la mañana del día lunes cuando encontraron un vuelo disponible en dirección a Paphos, Chipre.

“Unos momentos antes de su despegue, se activó la alarma pues un misil cayó cerca del aeropuerto, pero pudieron continuar con lo establecido. En estos momentos van volando rumbo a Paphos, esperando que aterricen! Todos van en el avión”, informó la mexicana.

LOS MEXICANOS DESAPARECIDOS Y EL ENVÍO DE AVIONES

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que había tres personas mexicanas desaparecidas a raíz del conflicto que se desató este fin de semana en Medio Oriente.

“Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos. Ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos”, destacó el político tabasqueño.

Desde Palacio Nacional, anunció que hoy saldrán dos aviones a Israel con la finalidad de retornar a las y los connacionales que desean salir de ese país.

“En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir”, detalló el gobernante.

Además, señaló que la mayor parte de las y los mexicanos que se encuentran en Israel es debido a la realización de “viajes turísticos, fundamentalmente religiosos”.

“Como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana, y se está preparando otro para salir por la tarde”, adelantó.

HAY AL MENOS SIETE ARGENTINOS MUERTOS Y 26 LATINOS DESAPARECIDOS

Al menos siete argentinos murieron y 26 latinoamericanos más permanecen desaparecidos tras el ataque de Hamas a Israel, anunciaron distintos gobiernos de la región, que aseguraron que mantienen conversaciones con las autoridades israelíes y palestinas para tratar de localizar a sus connacionales.

Hasta ahora, las distintas autoridades han dicho que están desaparecidos quince argentinos, tres mexicanos, tres brasileños, dos peruanos, dos colombianos y una chilena.

El conflicto que ha dejado más de mil muertos en ambos bandos ha generado diferentes reacciones entre los gobiernos de Latinoamérica, que desde el fin de semana han expresado preocupación por los ataques sufridos por Israel y han hecho llamados para buscar una salida pacífica a la crisis.

La Cancillería argentina confirmó la tarde del lunes que siete de sus nacionales fallecieron en los ataques y otros 15 permanecen desaparecidos. El Gobierno no reveló la identidad de las víctimas y solo informó que 625 argentinos han solicitado ser evacuados de Israel.

Entre los argentinos fallecidos en suelo israelí se ha identificado a Silvia Mirensky, que vivía en una granja colectiva, Rodolfo Fabián Skariszewski, Abi Korin y Ronit Rudman.

Desde Israel, el argentino Itzik Horn, padre de Iair y Eitan, desaparecidos en el ataque de Hamas, declaró a una emisora de Buenos Aires que sus hijos están desaparecidos. “No están en los hospitales, pero por suerte por ahora no están en la lista de muertos. La conclusión es que se los llevaron a Gaza”.

El hombre perdió contacto con sus hijos cuando estaban en un kibutz cercano a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil señaló el domingo en un comunicado que tres brasileños que asistieron a un festival musical en el sur de Israel se encuentran actualmente desaparecidos. Todos ellos tienen doble nacionalidad brasileña e israelí, indicó la Cancillería, pero no facilitó sus nombres.

La Embajada de Brasil en Tel Aviv ha recibido respuestas de casi mil 700 brasileños que expresan interés en la repatriación. La mayoría son turistas en Tel Aviv y Jerusalén.

La Cancillería de Perú anunció que dos peruanos han sido reportados como desaparecidos. Uno de ellos fue identificado como Daniel Levi Ludmir, un médico que se encontraba en el kibutz de Be’eri, un lugar cercano a la Franja de Gaza. La comunidad peruana en Israel está compuesta por alrededor de cuatro mil personas, según cifras oficiales.

El Embajador peruano en Israel, Manuel Cacho-Sousa, señaló que cien o más peruanos de origen israelí residentes en Israel han sido convocados para unirse a las reservas del ejército de Israel. En declaraciones a la televisión pública, Cacho-Sousa dijo que no tenía una cifra exacto, pero “debe haber un buen número, pueden ser cien o más”.

Por su parte, el Gobierno español confirmó la desaparición de dos españoles, uno de ellos casado con una chilena, de quien tampoco se sabe su paradero. La cancillería de Chile confirmó que no hay noticias de la mujer, que vivía cerca de Gaza y que no fue identificada.

En tanto, la Cancillería colombiana informó que intenta ubicar a dos jóvenes que se encontraban en un festival cerca de la frontera entre Gaza e Israel. Los jóvenes se llaman Antonio Macias Montano e Ivonne Rubio, según indicaron sus familiares.

— Con información de AS y AP