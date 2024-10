GenteAsí ¬ Las fiestas de P. Diddy amenazan con vincular a famosos en red de abusos

A partir de la detención de Puff Daddy, que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre en un hotel de Manhattan, una red de abusos y explotación, en la que se ven involucradas numerosas figuras de la industria como Leonardo DiCaprio, Jennifer López, Kim Kardashian, Ashton Kutcher, entre otros, podría quedar expuesta.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- “Yo soy el Gran Gatsby”. De esta forma Sean Combs, el magnate del hip-hop conocido como Diddy o Puff Daddy, se refirió a sí mismo durante una entrevista con The Independent.

Veintitrés años después de aquella entrevista, el también productor estadounidense se encuentra preso, desde el pasado mes de septiembre, en espera de juicio luego de haber recibido once demandas por abuso sexual por parte de nueve mujeres y dos hombres, a las que se suman otras 120 personas, entre las que se encuentran 25 víctimas menores de edad, que señalan al rapero del mismo delito.

A partir de la detención de Puff Daddy, que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre en un hotel de Manhattan, una red de abusos y explotación, en la que se ven involucradas numerosas figuras de la industria como Leonardo DiCaprio, Jennifer López, Kim Kardashian, Ashton Kutcher, entre otros, podría quedar expuesta.

Pero, ¿por qué se ha señalado a otras celebridades en este caso? Parte del origen de las acusaciones en contra de Diddy se centra en las polémicas fiestas que el magnate ofrecía y en donde llegó a reunir a grandes figuras del entretenimiento como Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Kelly Osbourne, Vera Wang, Howard Stern, Tommy Lee, Pamela Anderson y Martha Stewart.

“Eran reuniones fuera de lo común, con un aire que solo podía tener un anfitrión como él”, expresó el actor Ashton Kutcher, amigo del rapero, sobre las polémicas reuniones de cumpleaños de Diddy.

De acuerdo con Vanity Fair, las suntuosas white parties que se llevaban a cabo en las mansiones de Diddy eran eventos de más de 50 millones de euros, en donde el anfitrión y los invitados, en los que también se encontraban escritores y empresarios, vestían de blanco y disfrutaban de noches al estilo Gran Gatsby.

En medio de la polémica, las especulaciones no han parado pues cientos de personas han hecho conjeturas en Internet, en donde se habla de Justin Bieber como una posible víctima de Sean Combs, quien ha sido señalado, además, como el Harvey Wenstein de la música.

La teoría tomó fuerza luego de que se viralizara un extracto de la entrevista que Justin Bieber, de en ese entonces 16 años, y P. Diddy, de 42, ofrecieron al programa de Jimmy Kimmel Live!, en donde estaban hablando de su amistad y el productor lanzó una “incómoda advertencia” al joven en televisión.

“Sí, tuvo un Lamborghini por un día o dos. Y tuvo acceso a la casa. Y sabe que es mejor no hablar sobre las cosas que hace con su hermano mayor Puff en televisión nacional […] Algunas cosas… No todo es para todos”, expresó.

Otros artistas que han sido vinculados con P.Diddy han sido Beyoncé Giselle Knowles-Carter (Beyoncé) y su esposo, Shawn Carter (Jay-Z), a quienes se les ha señalado de participar en las fiestas en las que Combs hallaba a sus víctimas.

En una entrevista con el periodista británico Piers Moran, la cantautora Jacquelyn Suzette Wright-Johnson, mejor conocida como Jaguar Wright, aseveró que Beyoncé y Jay-Z son “una pareja desagradable”.

“Durante cuatro años he estado diciendo que no sólo Diddy sino que Diddy y Jay-Z son monstruos y que la maquinaria de crear víctimas sigue adelante por parte de la industria de Hollywood […] Esto es lo que él [Jay-Z] hace, él empieza pequeños fuegos en todas partes y las personas salen corriendo por agua mientras él sale corriendo sin responder. Eso ha cambiado ahora, Shawn [Carter]. Tienes que responder, no tienes opción. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly y Sean Combs tienen a una persona en común tanto profesionalmente como en privado: Shawn Carter”, expresó.

Y añadió, “he hablado con cientos de víctimas y todavía cargo con ello. Tengo a tres víctimas ahora mismo que está deseando dar testimonio de lo que el señor [Shawn] Carter les ha hecho y también su esposa”.

El pasado 1 de octubre cuando los representantes legales de las 120 víctimas ofrecieron una conferencia de prensa en Houston, Texas, donde señalaron que se rompió el muro del silencio ya que el mayor “secreto” de la música fue, finalmente, revelado al mundo.

1pm CST, Tuesday, Oct. 1, 75th floor, Chase Tower, Houston. pic.twitter.com/wDAsZziIiC — Tony Buzbee (@TonyBuzbee2) September 29, 2024

De acuerdo con el abogado Tony Buzbee, hasta el momento han recibido el testimonio de 3 mil 285 personas que aseguran ser víctimas de Combs. Sin embargo, aclaró, sólo representan a 120 personas de 25 estados diferentes de Estados Unidos.

“Muchas [víctimas] se sienten apoyadas ahora. Sienten el respaldo de sus comunidades. Espero que en este proceso salgan a la luz nombres de personas poderosas, que se revelen muchos secretos muy sucios”, declaró el letrado Tony Buzbee al ser cuestionado por la nueva demanda en donde se involucra a 120 personas.

La primera persona en demandar a Combs fue su ex pareja, Casandra Ventura, mejor conocida como Cassie, en 2023, quien aseguró haber sido víctima de palizas, violaciones, persecuciones y amenazas constantes, encubiertas por el equipo del rapero.

Diddy está enfrentando cargos por tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución, por lo que podría llegar a recibir una condena de 15 años de cárcel o hasta cadena perpetúa.

Al final del proceso judicial se espera que se determine qué tanto estuvieron involucradas otras figuras públicas en las actividades ilícitas que Diddy llevaba a cabo.

El rapero que se llegó a alzar con tres Grammy, llegó a producir estrellas como Notorious B.I.G., Mary J. Blige y Usher.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.