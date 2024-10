El huracán monstruo, Milton, está por pegar a Florida. Millones evacuaron, otros no

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) .- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo llamamiento a la población para que abandone las zonas que en principio se verán más afectadas por el paso del huracán “Milton”, que podría tocar la costa oeste de la península de Florida esta misma madrugada. “Es una cuestión de vida o muerte, y no es una hipérbole”, alertó el mandatario estadounidense.

Biden aseguró que “Milton” va camino de convertirse en “una de las peores tormentas en cien años en Florida”, razón por la que ha confirmado que se ha puesto en contacto con los dirigentes políticos de la zona para poner a su disposición “todo lo que pidan”. De hecho, afirmó que le ofreció al Gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la Alcaldesa de Tampa, Jane Castor, su número de teléfono personal.

La situación es tal, que el Presidente estadounidense hizo un llamamiento también a las aerolíneas y otras compañías de transporte para que se adapten a las evacuaciones y no se sumen a la ola de especulación de los precios de billetes para abandonar las partes de Florida más amenazadas por “Milton”, según ha detallado la cadena estadounidense NBC.

En estos términos se ha pronunciado también la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien ha denunciado que los afectados por el huracán “Milton” –y antes por “Helene”, otra tormenta que afectó hace semanas al país– “no deberían ser objeto de especulación con los precios”.

DE SANTIS: “EL TIEMPO SE ACABA”

Por su parte, el Gobernador DeSantis lenzó un mensaje en la misma línea y, durante una comparecencia en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Florida, compartida más tarde en sus redes sociales, ha advertido de que “el tiempo se acaba” y es hora de “prestar atención a las advertencias de evacuación” brindadas por las autoridades.

