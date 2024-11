Reforma de apps choca con flexibilidad de repartidores; dicen no a la “subordinación”

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– La reforma para regular el trabajo por plataformas digitales es inminente. Luego de las últimas reuniones con representantes de trabajadores y empresas, como Uber, DiDi y Rappi, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alista la versión final de la propuesta en la que se contempla la subordinación flexible y la forma de trabajo independiente.

Con ello, México se convertirá en uno de los pocos países que han reglamentado esta actividad económica y laboral, la cual ha dejado amplias ganancias para las compañías y han aliviado la falta de acceso al empleo, pero sin acceso a derechos plenos.

No obstante, no todas las partes están conformes con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Una facción de la fuerza laboral de este sector rechaza el reconocimiento del vínculo laboral con las trasnacionales ante el temor de perder su independencia y flexibilidad.

“No queremos la subordinación, no queremos jefe ni saber de horarios fijos. No queremos un sindicato que nos represente, empezando por ahí: no queremos sindicatos”, dice en entrevista Saúl Gómez, vocero del colectivo Repartidores Unidos de México (RUM).