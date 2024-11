El expresidente de EU obtiene Nevada y tiñe al país de rojo. Sólo falta Arizona

Por Robert Yoon

WASHINGTON (AP) — El expresidente estadounidense Donald Trump ganó Nevada el sábado, devolviendo el estado y sus seis votos electorales a los republicanos por primera vez desde que el presidente George W. Bush lo ganó en 2004.

El republicano ganó su sexto estado clave de las elecciones de 2024 el sábado en la madrugada, derrotando a la Vicepresidenta Kamala Harris en Nevada.

Trump y la demócrata Kamala Harris realizaron diversas escalas de campaña en el estado este año. La mayoría de los condados de Nevada son rurales y en gran medida votaron por Trump en 2020. Pero el demócrata Joe Biden ganó ese año los dos condados más poblados, el de Washoe y el de Clark, el cual incluye Las Vegas y tres cuartas partes de los residentes del estado.

