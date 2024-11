Agresor de Melanie la visitó en el hospital luego de golpearla, dice mamá de la joven

La señora María del Socorro aseguró que la relación de los jóvenes inició hace un año, la cual se encontraba sumergida en diversas violencias y aislamiento. Sin embargo, esta escaló a una agresión durante una fiesta de disfraces.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).-La joven Melanie de Jesús fue visitada en el hospital por su agresor, Christian “N”, luego de que él la golpeara, reveló la madre de la menor, María del Socorro Guzmán.

En entrevista para Foro TV, la tutora de la chica señaló que el joven, quien actualmente se encuentra prófugo y existe una recompensa para quien dé con su ubicación, acudió a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un día después de la agresión, donde entró a la fuerza y pidió poder verla para “darle un beso”, tras lo cual los familiares pidieron al personal que lo sacaran de ahí.

“Esta persona sí se presentó, entró por la fuerza al IMSS y no sé cómo llegó hasta la cama donde estaba Melanie, y me dijo ‘solamente quiero verla y darle un beso en la mejilla’, tuve que guardar el respeto para las personas que estaban convalecientes en el hospital y le pedí a la jefa de enfermeras que sacaran a esa persona de ahí porque él era el agresor de mi hija” relató al medio de comunicación.

Porque a Christian de Jesús no le bastó con golpear brutalmente a Melanie, todavía se presentó en el hospital el día que ella fue ingresada, porque "quería darle un beso en la mejilla". No lo detuvieron porque el MP aún no llegaba a levantar declaraciones.

En declaraciones con la periodista Itzel Cruz Alanís, la señora María del Socorro detalló que la relación de los jóvenes inició hace un año, la cual se encontraba sumergida en diversas violencias y aislamiento. Sin embargo, los malos tratos escalaron durante una fiesta de disfraces, en el que Christian “N” arremetió físicamente contra Melanie y que causó la hospitalización de la chica por fuertes heridas en su cara.

La madre señaló que el agresor no fue detenido, debido a que en ese momento no se había interpuesto la denuncia oficial en el Ministerio Público, mismo que acudió horas después para tomar sus declaraciones. Pese ello, aseguró que Christian “N” y su familia huyeron tras la agresión, por lo que se encuentra prófugo de la justicia.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado (FGE) de Tamaulipas ha ofrecido 200 mil pesos de recompensa para quienes den información sobre el paradero del agresor.

Ofrecen $200 mil pesos a quien proporcione información que lleve a las autoridades a la detención de Christian de Jesús Rojas Martínez quien golpeará salvajemente a su novia Melanie y a su amiga dándose a la fuga después de dejarlas mal heridas.

Por su parte, la propia Melanie, quien es estudiante de enfermería, agradeció a todas las personas que han estado al pendiente de su caso, luego de ser sometida a una cirugía ocular y de pómulo de manera exitosa por la agresión que sufrió.

“Estoy muy mu agradecida por todos aquellos que me están apoyando. No estoy bien, estoy muy vulnerable, pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, de todo corazón”, declaró la joven de 20 años.

Asimismo, declaró que tras ser dada de alta, no pretende dar la cara a causa de que se encuentra vulnerable; sin embargo, la joven deberá continuar recibiendo atención médica semanal para su recuperación total.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo que va de 2024 se han registrado mil 666 lesiones, 10 feminicidios y 601 delitos de abuso sexual en Tamaulipas.

Sin embargo, el caso de Melanie no es el único, pues en los últimos meses se han dado a conocer una decena de casos similares que han ocurrido en distintos estados de la República.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más en México experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de su vida.