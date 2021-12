La producción de vehículos pesados cae 5% interanual en noviembre de 2021: Inegi

El Inegi destacó que Estados Unidos fue el principal país de destino de las exportaciones de vehículos pesados con 94.1 por ciento del total de las ventas entre enero-noviembre de 2021.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– La producción de vehículos pesados a nivel nacional cayó a (-) 5.0 por ciento en noviembre de 2021, respecto al mismo mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La baja porcentual se dio a conocer en el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del onceavo mes del año, publicado esta mañana, y en él se precisó que en noviembre sólo se produjeron 11 mil 872 vehículos pesados.

La cifra contrasta con las 12 mil 491 unidades logradas en el primer año de la pandemia.

#RAIAVP en noviembre 2021, la industria automotriz registró la producción de 11,872 vehículos pesados, cifra que implicó una disminución de (-)5.0% frente a los 12,491 vehículos pesados producidos un año antes. pic.twitter.com/oW5RoP0KMl — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) December 9, 2021

La producción total de vehículos pesados en el periodo enero–noviembre de 2021 fue de 146 mil 253 unidades, de las cuales 143 mil 097 correspondieron a vehículos de carga y 3 mil 156 a vehículos de pasajeros.

Pese a la contracción en la producción, el director del Instituto, Julio Santaella, recalcó que en noviembre se lograron incrementos anuales en la venta de vehículos pesados.

Al interior de esta alza en comercialización se observa que en los vehículos pesados al menudeo la venta fue de 2 mil 693, mientras que para las unidades al mayoreo fue de 2 mil 724, es decir, crecimientos anuales de 5.0 y 13.7 por ciento, respectivamente.

La industria automotriz registró en noviembre de este 2021 la exportación de 9 mil 683 vehículos pesados, cifra menor en un (-)7.0 por ciento a lo obtenido en el mismo mes del año anterior, que fue de 10 mil 409 exportaciones.

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) se realiza en acuerdo con las 9 empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) A.C. y LDR Solutions, las cuales proporcionan información sobre la comercialización de 14 marcas, así como de producción de vehículos pesados nuevos en México.

Dichas empresas son: Dina, Freightliner, Hino, International, Isuzu, Kenworth, MAN, Mercedes-Benz Autobuses, Volkswagen, Camiones y Autobuses, Volvo Buses.