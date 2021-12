Peso cierra en 20.95 por dólar; mercados van cautelosos por más datos de Ómicron

Luego de varias sesiones de recuperación, los mercados mostraron ligeros retrocesos en espera de nuevos datos sobre la nueva variante de coronavirus, a lo cual se le ha agregado las tensiones entre Rusia y países de occidente.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo/EFE).– El peso cerró la penúltima sesión de la semana con una depreciación moderada de 0.09 por ciento, respecto al cierre de ayer, y cotizando alrededor de 20.95 pesos por dólar; mientras la BMV terminó con ganancias en su principal referencial.

Esta mañana la divisa local inició la jornada con 0.35 por ciento de pérdidas frente al dólar, por lo que cotizaba alrededor de 21.01 unidades.

Durante la jornada, el tipo de cambio tocando osciló entre un mínimo de 20.9192 y un máximo de 21.0782 pesos. El Banco de México dio a conocer que el dólar interbancario se situó en 21.03 pesos, mientras que en bancos la venta de la moneda estadounidense fue en máximos de 21.56 pesos.

Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis de Banco Base, explicó que la depreciación del peso durante la sesión se debe a un incremento moderado de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, debido a la incertidumbre sobre el impacto de la variante Ómicron en la actividad económica global, el nerviosismo relacionado a las tensiones geopolíticas entre Rusia y países de occidente, el incumplimiento de la deuda del gigante inmobiliario de China, Evergrande.

Añadió que las presiones inflacionarias en México ocasionaron un movimiento al alza del tipo de cambio durante la mañana, provocando que la paridad monetaria se ubicara en 20.99 unidades. Esto, debido a que la inflación interanual de México para el mes de noviembre se situó en 7.34 por ciento, el mayor nivel registrado para los precios al consumidor en dos décadas.

Pese al dato, la Bolsa Mexicana de Valores cerró su principal referencial en 51 mil 238.02 unidades, pero 3 de los 12 primeros indicadores del mercado bursátil local se desempeñaban en rojo.

Cierre de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 51,238.02 / +0.36% Dólar Spot: 20.9299 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 9, 2021

PETRÓLEO DE MÉXICO SIGUE EN 67 DÓLARES

La mezcla mexicana de petróleo registró una muy ligera variación respecto al precio dado en la sesión del 8 de diciembre.

De acuerdo con el portal de Petróleos de México (Pemex), el crudo mexicano se colocó en67.45 dólares por barril, es decir, sólo 45 centavos por encima de lo reportado en la jornada previa.

La baja cotización en el petróleo de México se debe a los retrocesos que registró el mercado cuando se dio a conocer la nueva variante de COVID-19, bautizada como Ómicron.

WALL STREET CIERRA CON PÉRDIDAS

Wall Street cerró este jueves con pérdidas generalizadas y sin variación porcentual en el Dow Jones de Industriales mientras el mercado se prepara para conocer el viernes el dato de inflación de noviembre en Estados Unidos.

Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó 0.06 puntos, hasta 35 mil 754.69 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 descendió un 0.72 por ciento o 33.76 enteros, hasta 4 mil 667.45 puntos.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, cayó un 1.71 por ciento o 269.62 unidades, hasta 15 mil 517.37 enteros.

Los ánimos decayeron después de tres días de recuperación en el parqué neoyorquino, que la semana pasada sufrió ventas masivas por el temor a la variante ómicron del coronavirus.

Wall Street retomó sus temores en vista de las restricciones aplicadas por varios Gobiernos europeos para contener los contagios y que podrían afectar a la recuperación económica.

Los analistas señalaron que además el mercado está optando por la cautela de cara a la publicación del dato de inflación en EU de noviembre y la reacción de la Reserva Federal.

WTI BAJA A 70 DÓLARES POR BARRIL

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con un descenso del 2 por ciento y se situó en 70.94 dólares al resurgir la preocupación por la variante ómicron del coronavirus.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en enero recortaron 1.42 dólares con respecto a la sesión previa.

El petróleo de referencia estadounidense cambiaba de tendencia en una semana hasta ahora más positiva que la anterior, cuando hubo ventas masivas en los mercados ante el potencial impacto de ómicron en la recuperación.

Los inversores volvían a apostar por las ventas debido a las medidas tomadas por algunos países para contener los contagios de COVID-19 que pueden afectar a la demanda energética, según los analistas.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero terminó hoy en el mercado de futuros de Londres en 74.37 dólares, un 1.94 por ciento menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 1.47 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 75.84 dólares.

La cotización del Brent cerró hoy a la baja después de cinco sesiones consecutivas de subidas en las que se ha asentado por encima de la barrera de 70 dólares por barril.