El peso hila cuatro sesiones consecutivas de apreciación: baja hasta 20.98 por dólar

Los mercados internacionales continúan avanzando ligeramente mientras se reducen los temores globales por la nueva variante de COVID-19, Ómicron, hallada en Sudáfrica a finales de noviembre 2021.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo/EFE).– La moneda mexicana abrió y cerró la sesión de este miércoles por debajo de los 21 pesos por dólar, y destacó la disminución de la volatilidad del tipo de cambio, con un intervalo de variación de solo 15.4 centavos, que fue la menor desde el 9 de septiembre. A la par, la bolsa mexicana logró recuperar el nivel previo a la noticia de Ómicron y situó su principal indicador encima de las 51 mil unidades.

La paridad monetaria entre México y EU cerró la sesión en terreno positivo para la divisa local, al registrar una apreciación de 0.42 por ciento (8.8 centavos) y cotizando alrededor de 20.95 pesos por dólar.

El tipo de cambio se ubicó entre un mínimo de 20.8864 y un máximo de 21.0406 pesos. Los datos del Banco de México (Banxico) colocaron el dólar interbancario en 20.93 pesos, mientras que en ventanillas se vendió hasta en 21.56 unidades.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Banco Base expuso que la menor volatilidad en el tipo cambiario se debió a que se publicó poca información económica relevante para los mercados financieros, por lo que la atención se concentró en el desempeño positivo de los mercados financieros globales, entre ellos el fortalecimiento de los precios petroleros.

En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al inicio de la jornada el IPC mostraba pérdidas de 0.15 por ciento, lo que lo situó en 50 mil 844.16 unidades.

Sin embargo, al cierre de la sesión, el S&P/BMV IPC marcó ganancias por 0.27 por ciento, lo que hizo que sus unidades subieran hasta 51 mil 056.27.

Cierre de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 51,056.27 / +0.27% Dólar Spot: 20.9381 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 8, 2021

Al cierre, sólo cuatro de los 12 principales índices de la BMV se desempeñaban en rojo.

Desde algunos días antes de que se diera a conocer la noticia de Ómicron, el mercado bursátil ya registraba niveles por debajo de las 51 mil unidades, pese a que en octubre llegaron hasta 52 mil.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

WALL STREET CIERRA VERDE

Wall Street cerró este miércoles en verde por tercera jornada consecutiva y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.10 por ciento en una sesión en la que los inversores se vieron nuevamente animados por la perspectiva de que la variante Ómicron no sea tan grave como se pensaba inicialmente.

Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 35.32 puntos, hasta 35 mil 754.75; mientras que el selectivo S&P 500 ascendió un 0.31 por ciento o 14.46 unidades, hasta 4 mil 701.21, acercándose a su máximo histórico.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, ganó un 0.64 por ciento o 100.07 enteros, hasta 15 mil 786.99.

El discreto avance se produjo después de que el parqué neoyorquino encadenara ayer dos jornadas de compras masivas al disiparse las preocupaciones por el ómicron, el factor que precisamente causó ventas masivas la semana pasada.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

A una mayor tranquilidad aportó este miércoles la farmacéutica Pfizer, tras informar que sus estudios apuntaban a que las tres dosis de su vacuna eran efectivas en la neutralización de la variante, citando sus propios resultados preliminares, a la vez que señalaban que dos dosis también podían proteger contra síntomas severos en caso de contagiarse de ómicron.

Pese a ello, las acciones de Pfizer, que durante el último mes han subido alrededor de un 6.3 por ciento, descendieron hoy un 0.62 por ciento.

WTI SUBE A 72 DÓLARES

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una subida del 0.4 por ciento y se situó en 72.36 dólares.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 0.31 dólares con respecto a la sesión previa.

El crudo estadounidense comenzó la jornada en rojo y luego se pasó a las ganancias, si bien ligeras, en lo que los analistas consideran una estabilización de los precios tras dos sesiones de fuerte subida.

“La mayoría de las pérdidas en el precio del crudo que trajo el pánico inicial del ómicron han sido invertidas y los precios se están estabilizando”, explicó en una nota la analista de Rystad Energy Louise Dickson.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“Aunque aún no se tiene una imagen completa, las preocupaciones por el ómicron han quedado congeladas, después de que los síntomas de la nueva variante hayan sido clasificados como leves, un alivio para los inversores que inicialmente se temían lo peor”, agregó Dickson.

Además, la Administración de Información Energética divulgó una caída de 240.000 barriles en los inventarios de crudo la semana pasada, junto a un aumento mayor al esperado en los de gasolina y productos destilados.

CRUDO MEXICANO SUBE A 67 DÓLARES

La mezcla Mexicana de Petróleo subió tres dólares al último corte de cotizaciones, según informó el portal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El crudo petrolero pasó de 64.48 dólares el lunes 6 de diciembre a 67 dólares para el martes 7, con lo que acumuló dos subidas en lo que va de la semana.

Al corte del pasado viernes 3 de diciembre, la mezcla mexicana de petróleo cerró en 61 dólares por barril. Estos precios bajos se deben a que en la última semana de noviembre los mercados internacionales sufrieron contracciones provocadas por el temor a la nueva variante de COVID-19.

cabe señalar que en noviembre el crudo de México llegó hasta los 80 dólares por barril de mezcla.