La productividad laboral de México cae 2% entre julio y septiembre 2021: Inegi

Los Índices de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra están constituidos por el índice global de productividad laboral de la economía y sus tres grandes grupos de actividad, así como por los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra de cinco sectores de actividad económica: la construcción, las industrias manufactureras, el comercio al por mayor, el comercio al por menor y la agrupación de los servicios privados no financieros.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– La productividad laboral global de la economía en México retrocedió un 2 por ciento durante el tercer trimestre del presente año, y con ello acumuló cinco periodos consecutivos a la baja, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte sobre el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE), con base en horas trabajadas, mostró que la productividad se contrajo en el periodo de julio a septiembre de 2021.

Con cifras desestacionalizadas, en el tercer trimestre de este año el IGPLE por hora trabajada, “que resulta de la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes y el factor trabajo de todas las unidades productivas del país”, registró un nivel de 96.6 puntos, en tanto que en el trimestre previo había sido de 98.6 puntos.

Por componentes de grupos de actividad económica, en las actividades agropecuarias la productividad fue mayor en 1.5 por ciento, mientras que en los servicios retrocedió 3.6 por ciento y en las actividades industriales descendió 0.2 por ciento.

Durante el tercer trimestre de 2021, la Productividad Laboral con base en las horas trabajadas en las empresas constructoras registró un incremento de 3 por ciento, mientras que en los establecimientos manufactureros retrocedió uno por ciento con relación al trimestre inmediato anterior. En las empresas de servicios privados no financieros (con cálculos basados en en el personal ocupado total) la Productividad Laboral ascendió 10.4 por ciento y en las de comercio al por mayor aumentó 1.8 por ciento; por su parte, en las empresas de comercio al por menor descendió 0.3 por ciento en el trimestre en cuestión.

COSTOS DE LA MANO DE OBRA

El Índice del Costo Unitario de la Mano de Obra, indicador complementario al índice de productividad laboral, fue

inferior en 6.4 por ciento en empresas constructoras, mientras que en los establecimientos manufactureros bajó en 0.7 por ciento en el trimestre julio-septiembre del año en curso, respecto al trimestre que le precede.

Este indicador resulta de relacionar el costo por unidad de insumo laboral (remuneraciones medias reales), con la medida de la productividad laboral.

El Índice del Costo Unitario de la Mano de Obra en las empresas de servicios privados no financieros presentó una caída de 12.8 por ciento. En las de comercio al mayoreo retrocedió 3.5 por ciento y en las empresas de comercio al menudeo descendió 0.2 por ciento en dicho periodo.