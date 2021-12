El peso se aprecia por segunda vez al hilo y queda en 21.02 unidades por dólar

Pese a que hace dos semanas los mercados se contrajeron debido al temor ocasionado por la nueva variante Ómicron, los más recientes y actualizados estudios han permitido que las economías avancen, aún con cautela, pero esperanzadas luego de que la mutación parece no representar riesgos mayores a los ya vividos.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo/EFE).– El peso mexicano cerró la segunda sesión de la semana con una apreciación de 0.99 por ciento (20.1 centavos), cotizando alrededor de 21.02 pesos por dólar, debido a un debilitamiento del dólar. A la par, el mercado bursátil terminó a poco de cruzar nuevamente las 51 mil unidades en su principal indicador.

En esta jornada, el tipo de cambio se ubicó entre un mínimo de 21.0091 y un máximo de 21.3041 pesos. Mientras, en ventanillas la moneda estadounidense se vendió hasta en 21.64 unidades.

De acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico), el dólar interbancario (FIX) se ubicó en 21.09 pesos por divisa de EU.

El Banco Base precisó que la recuperación del peso ocurrió ante un debilitamiento del dólar estadounidense, cuyo índice ponderado retrocedió 0.22 por ciento, mientras que las divisas de economías emergentes mostraron las mayores apreciaciones.

La institución agregó que el desempeño del mercado cambiario se debió principalmente a que continuó extendiéndose el apetito por riesgo en los mercados financieros globales, al fortalecerse la expectativa de que la variante del coronavirus Ómicron no representa una amenaza para la actividad económica global como sucedió con variantes previas; y a que se observaron fuertes presiones al alza en los precios de los energéticos.

En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió el día con ganancias en el IPC de 0.45 por ciento.

Al cierre de la sesión subió hasta 0.62 por ciento, con lo que el S&P/BMV IPC registró un total de 50 mil 918.28 unidades. Los 12 principales referenciales de la bolsa cerraron en verde.

Apertura de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 50,833.50 / +0.45% Dólar Spot: 21.2543 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 7, 2021

WS SE IMPULSA DE LA TECNOLOGÍA

Wall Street cerró este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1.40 por ciento impulsado por el sector de la tecnología.

Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 492.40 puntos, hasta 35 mil 719.43 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 ascendió un 2.07 por ciento o 95.08 enteros, hasta 4 mil 686.75 puntos.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, ganó un 3.03 o 461.76 unidades, hasta 15 mil 686.92 enteros, en su mejor día desde marzo.

El parqué neoyorquino encadenó una segunda jornada de compras masivas al disiparse los temores por la variante ómicron del coronavirus, que causaron ventas masivas la semana pasada.

Todos los sectores avanzaron, pero destacó el tecnológico, que se disparó un 3.51 por ciento con fuertes alzas en empresas de alta valoración de las que se han estado deshaciendo los inversores últimamente.

PETRÓLEO DE TEXAS SUBE HASTA 72 DÓLARES

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una subida del 3.7 por ciento y se situó en 72.05 dólares, su precio más alto en casi dos semanas.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 2.56 dólares con respecto a la sesión previa.

El crudo estadounidense sigue reponiéndose de la pérdida de valor de la semana pasada, que fue causada por el temor a la variante Ómicron del coronavirus y su impacto sobre la economía y la demanda energética.

Ese temor se ha ido aliviando desde el comienzo de esta semana, lo que ha animado a los mercados bursátiles y elevado el precio de los futuros del Texas por encima de los 70 dólares, aunque los analistas aún se muestran cautos.

Louise Dickson, de la firma Rystad Energy, señaló que la “reacción positiva del mercado puede basarse más en la esperanza que en proyecciones cuantificables de demanda”, ya que la información disponible sigue siendo limitada.

Por su parte, el crudo mexicano quedó en 64 dólares con 48 centavos por barril, al corte del 6 de diciembre.

Esta fue la primer alza de la semana para el crudo mexicano.

En el corte anterior, el del pasado viernes 3 de diciembre, la mezcla mexicana de petróleo cerró en 61 dólares por barril. Estos precios bajos se deben a que en la última semana de noviembre los mercados internacionales sufrieron contracciones provocadas por el temor a la nueva variante de COVID-19.