“Si no hay oscuridad, no existe la luz”: Le Coco sobre su LP “Indestructible”

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Stephanie Ramos, mejor conocida en el universo de la música como Le Coco, se encuentra promocionando “Indestructible”, su más reciente álbum de estudio en el que deja claro que sin oscuridad, “no existe la luz”.

“Indestructible” es el sencillo homónimo que da la bienvenida al escucha a un pasaje obscuro, de 38 minutos de duración, lleno de sensualidad e historias tanto del pasado como del presente.

En entrevista para SinEmbargo, Stephanie Ramos recordó que el sencillo que le da título a este material fue escrito hace 10 años, en la etapa “más difícil y más importante” de su vida hasta ahora.

“‘Indestructible’ se puede decir que fue como mirar bien atrás, el resto [del álbum] fue como algo que estaba viviendo al momento, pero ‘Indestructible’ sí fue abrir una ventana hacia el pasado, 10 años atrás, cuando estaba en otro sitio completamente diferente de mi vida, que fue, creo, el más difícil y el más importante hasta ahora”.

Y aseveró, “desempacar todos esos sentimientos es algo que no es nada sencillo, pero bueno lo más importante para mí ha sido plasmarlo en música y a través de eso haber sanado todas esas cosas que me han llevado hasta donde estoy hoy”.

Stephanie Ramos es consciente de que sin las adversidades que se han presentado a lo largo de su vida, no habría logrado ser “Indestructible”.

Al ser cuestionada sobre el trabajo que le costó encontrar la luz en medio de la oscuridad, Le Coco se sinceró al hablar sobe la depresión que vivió hace 10 años por lo que ha reconocido que hoy en día se le da más importancia a la salud mental.

“El momento más oscuro de mi vida fue hace 10 años, y yo pensé que iba a poder salir de la depresión y creo que eso es algo muy difícil. La mayoría de la población tiene depresión, pero hay personas que no entienden realmente que es una enfermedad y es muy difícil controlar la psiquis. El día de hoy ya no estoy en ese lugar, en lo absoluto, pero pero va y viene, sigo trabajando internamente todos los días, tratando de buscar más luz, porque también somos oscuridad, todo el mundo tiene su luz y su oscuridad, pero definitivamente ha sido encontrarme con Dios y estar en conexión divina con las cosas que realmente me han podido sacar de ahí”, expresó.

“Creo que [la depresión] se ha dejado ver como un trastorno, no sé si la palabra sería ‘tabú’, sobre todo para nosotros los latinos. Creo que nuestros padres y abuelos no tenían las herramientas para ayudar y guiar un poco más sobre lo que es la depresión. Yo tenía depresión cuando estaba pequeña, llegué a ser suicida y mi mamá me decía ‘no estés triste’, no había un ‘vamos a un psicólogo’, ‘vamos a terapia’, era muy, muy limitada la información, entonces yo creo se ha hecho mucho awareness (conciencia) de que estas cosas suceden por muchas razones. Definitivamente hay una evolución bastante clara, sobre todo de que es real y que tiene que ser atendido”, añadió.

El esqueleto del más reciente LP de Le Coco está compuesto por 13 temas entre los que también se encuentran “DOS BEBÉS”, sencillo con el que rompió su récord de grabación puesto que éste quedó completamente listo en una hora, y “Soledad”, que a diferencia de la anterior, Steph reconoció que le costó un poco más de trabajo fluir puesto que le dio mucha nostalgia a la hora de materializarla.

Respecto al sonido de “Indestructible”, la cantautora apuntó que éste le es fiel a su personalidad sensual y obscura.

Ahora, en medio de la promoción de”Indestructible”, Stephanie Ramos se encuentra iniciando una nueva vida en la Ciudad de México, luego de haber vivido en Miami, y planeando un viaje a Europa, donde grabará un documental sobre el momento más difícil de su vida.

“[El documental] tiene que ver mucho con la música y la cultura venezolana, todo lo que hice. Va a ser súper interesante porque, aunque me quedé extraño decirlo, mi historia es súper interesante, la manera como me fui de mi país [Venezuela], lo que yo hice para poder llegar hasta donde estoy, bueno, no estoy ni a la mitad de donde quiero estar, pero definitivamente quiero seguir trabajando y soñando”, concluyó.

