La primera Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano reunirá a 280 artesanos

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- La Primera Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano se realizará del 19 al 22 de septiembre, en las instalaciones del parque con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural del país a través de 280 maestros artesanos y artesanas que exhibirán sus obras y algunos impartirán talleres. Destaca que los maestros artesanos y artesanas no cubrirán ninguna cuota de inscripción y obtendrán el 100 por ciento de las ventas generadas por su obra.

Leticia Aguerrebere, Dirección Corporativa de Arte, Cultura, Producción y Festivales de Grupo Xcaret, señaló en conferencia de prensa que con este evento buscan fomentar las técnicas artesanales que se desarrollan en cada región, mismas que responden a los usos y costumbres que pasan de generación en generación. Esta feria de arte es de carácter nacional por lo que reunirá a maestros artesanos de diferentes partes del país para generar un vínculo con los consumidores locales e internacionales, además de los empresarios.

Aguerrebere comentó que habrá un programa para los maestros artesanos que incluye cursos de temas como comunicación asertiva y mercadotecnia digital, para fortalecer sus negocios.

Las artesanías de esta feria se dividirán en tres áreas: cerámica, textil y varios (joyería, piel, vidrio, fibras vegetales, hamacas, etc.). Entre los estados participantes se encuentran Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Campeche, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, por mencionar algunos; también se contará con invitados de África y Perú. Entre los maestros artesanos que forman parte de esta primera edición están se encuentran Juana Gómez de Chiapas, Jacobo Ángeles, Martina Gracia Cruz artesana de tejar de cintura, Kena Bautista de Jalisco, Hermilo López Izquierdo, Bernardo Camacho y Leonardo Linares de la Ciudad de México y reconocido por su trabajo de alebrijes.

Por su parte, Iliana Rodríguez, Dirección Corporativa de Sostenibilidad y Diálogo Institucional de Grupo Xcaret, apuntó que quieren contagiar el amor que tienen por el país a cada una de las personas que vistan el parque. Aseguró que seguirán trabajando con la visión de amor por México y de cuidado a la naturaleza; agregó que cuentan con un sistema de salvaguarda de patrimonio cultural y un comité, además de que buscan promover la riqueza cultural de México de la mano de los portadores, además de propiciar espacios dignos para mostrar la herencia cultural.

PROGRAMA

Todos los días se contará con demostraciones de los procesos artesanales; el día 19 de septiembre se presentarán Francisco Coronel mostrando Laca, Alfonso Castillo maestro de barro policromado, Gualberto Campos en torno de violín, Severa Santiago Paz artesana de dibujo y bordado, Carlos Reséndiz Soria maestro de Popotillo (Escoba de cambray) y Román Gutiérrez Ruíz con telar de Mesa. Además se realizará la conferencia “El arte popular y el patrimonio cultural” por Carlos Tejada y Andrés Morales.

El 20 de septiembre habrá demostraciones de barro bruñido con José Luis Cortez, joyería con Rubí Salgado, Gualberto Campos en torno de violín, Teófila Servín maestra de bordado, Alejandro Guadalupe García de madera tallada y Trinidad González García en telar de cintura. La conferencia será de “El Bordado maya: una historia milenaria”.

El 21 de septiembre continuarán las demostraciones con Blanca Nayeli (telar de cintura), Ignacio Punzo (cobre martillado), Gualberto Campos (torno de violín), Antonina Cornelio (dibujo y bordado San Antonino), Carmen Angulo (decorado en guaje) y Liliana Pinzón Palafox (telar de cintura). La conferencia de Luis May lleva por nombre “El azul maya: recuperación de un legado cultural”.

Para cerrar esta primera edición Mario Nadal hará una demostración de su labor con cuerno de toro, Pedro Netzahualcóyotl con tintes naturales, Gualberto Campos en torno de violín, Magdalena Caamal con el bordado a mano, Camelia Ramos mostrará cómo utilizar el rebozo y Arturo Estrada el telar de cintura. La conferencia de Salomón Bazbaz y Patricio Chaves tendrá por tema “Preservar el patrimonio cultural, responsabilidad de todos”.

El acceso a la feria está incluido en la entrada al Parque Xcaret, también se puede ingresar al evento con un costo de 200 pesos al comprar en boleto en las taquillas del parque.

APOYO Y RECONOCIMIENTO

En el evento de presentación estuvieron presentes los artesanos Bernardo Camacho Quiroz, Hermilo López, René Ángeles Navarro y Leonardo Linares, quienes platicaron acerca de su labor.

Hermilo López, artesano de Tenancingo que crea rebozos, apuntó que si no se cuenta con apoyo entonces tienden a desaparecer productos de arte popular, por eso destacó la labor de Xcaret. Respecto a su artesanía señaló que él transmite su experiencia, además trata de que esta labor no muera y siga tras generaciones, por lo que él transmite sus conocimientos a su hijo , así como lo aprendió él de su padre. “El rebozo es la segunda piel de una mujer”, dijo.

Por otra parte, Leonardo Linares acotó que para el artesano lo prohibido es prohibir, en su caso de niño vio el taller de su abuelo y sus padres. Al hablar de en qué momento notan que son artesanos apuntó que no saben exactamente cuándo dominan la técnica, se dan cuenta de su destreza y pericia, pero “nosotros no nos percatamos a qué hora decidimos ser artesanos”. Para él, ser artesano no es un oficio, es una carrera y debería de dársele un trato como tal.

Bernardo Camacho trabaja la cerámica, al contar parte de su historia señaló que él es el hermano menor de 12 hijos pero la mayoría ya no se dedica a hacer cazuelas, sus puertas están abiertas para quien busca conocer su trabajo y si da talleres de barro, lo mismo hace con sus nietos. Él invita a la gente a que meta las manos al barro para que la artesanía no muera.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.