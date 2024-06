Kid Pistola lleva el universo de Fight Club a “Chiskeao”, su single con Yoiker

Respecto a la colaboración con Yoiker, campeón nacional de Red Bull Batalla México 2022, el rapero compartió que ésta se dio en las oficinas de Universal Music México cuando parte de su equipo invitó al freestyler a escuchar “Chiskeao”.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- El rapero y productor mexicano Kid Pistola decidió fusionar el universo de Fight Club, película dirigida por David Fincher, la música electrónica, el rap y, por qué no, hasta algunos versos de José Emiliano Toporek Coca, el freestyler mejor conocido como Yoiker, en su más reciente sencillo “Chiskeao”.

En primera instancia, los beats de “Chiskeao”, track que nació en el estudio de VV Brujo, uno de los grandes maestros de la consola en la actualidad, transmiten al escucha el inicio de una noche sin control, donde poco a poco el baile, la fiesta y los amigos van tomando terreno en lo que parece ser una trasnochada memorable.

“No lo había pensado pero sí, no fue per se un after o una fiesta, pero fue una de esas sesiones de estudio donde Brujo me invitó a su estudio, así de ‘oye, cáete’, a la una de la mañana, normalmente no voy a la una de la mañana al estudio, pero dije ‘voy a ir, es el Brujo’. Entonces empezamos a grabar y justamente salió algo de lo que estábamos haciendo: fiesteando, echando unos tragos, haciendo música y pasarla con los compas, y fue como de ‘tengo que escribir esto”, compartió Kid Pistola, el rapero de nombre de pila Omar CT, en entrevista para SinEmbargo.

Respecto a la colaboración con Yoiker, campeón nacional de Red Bull Batalla México 2022, el rapero compartió que ésta se dio en las oficinas de Universal Music México cuando parte de su equipo invitó al freestyler a escuchar “Chiskeao”.

“Ese güey es campeonazo de freestyle así que no le costó trabajo hacer un verso, más bien creo que estuvimos jangueando, comiendo y fumando más de lo que grabó el verso, en cuanto a relación tiempo, pero sí recuerdo perfecto cuando se metió y me preguntó dos que tres cosas, grabó como cinco veces el verso y quedó”.

Para el videoclip de “Chiskeao”, Kid Pistola quiso llevar a las pantallas parte de la esencia de Fight Club, filme basado en la novela homónima de Chuck Palahniuk, en donde la regla principal es “nadie habla sobre el Club de la Pelea”.

En este tenor, el video musical muestra a varios boxeadores peleando entre sí dentro de una casa, de ubicación desconocida, y por supuesto, también se puede ver a Kid Pistola y a Yoiker haciendo lo suyo.

“Fuimos a una casa, no recuerdo en realidad dónde, y pues a mí me gusta muchísimo todo el rollo de las artes marciales, de artes marciales mixtas, los campeonatos, me gusta, soy obsesionado, ando viendo videos y todo ese rollo, y en mi afán de hacer un pequeño tributo dije ‘tengo que juntar las cosas que me gustan, parte de lo que dice la canción con el feeling, y mostrarle a la gente un poco de quién soy’, aparte a Yoiker le encanta también ese rollo y fue como de ‘esto va a conectar'”, expresó Omar.

Al ser cuestionado si se contó con un entrenamiento previo para las escenas en los que ambos músicos entran a la pelea, Kid Pistola recordó entre risas que él se sentía “malísimo” frente a todos los boxeadores profesionales.

“Los boxeadores sí están entrenados, obviamente sabían lo que estaban haciendo, pero aún así yo veía cómo estaban grabando y se golpeaban, o sea, realmente sí se pegaban en la cara, pero ellos sí están muy acostumbrados”, apuntó.

Y añadió, “en mi caso me dijeron ‘así es la guardia, aquí pon tu pie, aquí apoya’, pero ya cuando me puse a tirar golpes dije ‘wow, me siento malísimo enfrente de todos estos güeyes’, acababa la escena y me reía, pero me sentí en la película y estuvo chido. La neta sí se golpearon bastante”.

“Chiskeao” forma parte del esqueleto de “Hyperclub”, el próximo álbum de Kid Pistola del que ya se han dado a conocer dos singles más: “Control” y “Ramo Buchón”.

A palabra expresa de Omar, este álbum, cuya temática es un antro en el espacio, es una mezcolanza de música electrónica con urbano porque para él siempre ha sido importante “ser un artista puente y que propone algo”.

“Cuando la gente lo escuche se va a dar cuenta de que es una mezcla de música electrónica con urbano, con rap, y es música electrónica en todos los sentidos, viene desde dark disco, psytrance, house, vienen muchos géneros y todo mezclado con hip-hop”, adelantó Kid Pistola a este medio.

“Eso es lo que yo quería hacer y para mí siempre ha sido muy importante plasmar en los discos la fusión, el ser un artista puente y que propone algo. Para mí esa es la apuesta de la música del futuro, de la música electrónica con el urbano y por eso ‘Hyperclub’ significa ‘más allá del club’, ‘qué es lo que pasa cuando haces un club donde hay géneros y mezclas fuera de este planeta’, de hecho cuando salga el disco verás que la temática es de un antro en el espacio, un club en el espacio”, agregó.

Finalmente, después de una charla fluida, Kid Pistola reveló que, al día de hoy, cuenta con un montón de canciones con las que, probablemente, empezará a grabar un nuevo compilado.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.