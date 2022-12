FOTO: Basquetbolista Brittney Griner aterriza en EU tras canje de presos con Rusia

Por Lekan Oyekanmi y Eric Tucker

San Antonio, 9 de diciembre (AP) — Brittney Griner regresó a Estados Unidos en la madrugada del viernes, casi 10 meses después de que la detención en Rusia de la estrella del baloncesto la convirtiese en la estadounidense de más alto perfil encarcelada en el extranjero y desencadenase una tormenta política.

Ser una mujer negra y abiertamente lesbiana, una figura destacada en el básquetbol femenino y estar retenida en un país cuyas autoridades han sido hostiles con la comunidad LBGTQ, aumentó la preocupación por su estado y atrajo una atención sin precedentes hacia su caso. La invasión rusa de Ucrania poco después de su arresto complicó aún más las cosas.

La decisión de Biden de autorizar la libertad de Bout, un delincuente ruso otrora apodado el “marchante de la muerte”, pone de manifiesto la gran urgencia del gobierno para conseguir el regreso de la jugadora, especialmente después de la reciente resolución de su caso, relacionado con drogas, y su traslado a una colonia penal.

Griner, que ganó dos medallas de oro olímpicas y es la estrella del Mercury de Phoenix en la liga profesional, fue vista bajando de un avión que aterrizó el viernes en la Base Conjunta San Antonio-Lackland en Texas.

La estrella de la WNBA, que también jugaba básquetbol profesional en Rusia, fue arrestada en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú en febrero después de que las autoridades dijeron haber encontrado en su equipaje cartuchos con extracto de cannabis para vapear. El Departamento de Estado estadounidense dijo que la deportista había sido “detenida injustamente”, algo que Rusia rechazó de forma tajante.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022