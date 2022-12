Rusia libera a Brittney Griner a cambio de Viktor Bout, un traficante de armas

Por Eric Tucker y Matthew Lee

WASHINGTON (AP).— Rusia dejó en libertad a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner el jueves en un dramático canje de prisioneros en que Estados Unidos liberó al traficante de armas ruso Viktor Bout, informaron funcionarios estadounidenses.

El Presidente Joe Biden dijo en declaraciones desde la Casa Blanca que Griner estaba a salvo, en manos estadounidenses y volando de regreso.

Cherelle Griner, la esposa de la basquetbolista, estuvo presente durante el anuncio presidencial.

El intercambio, en momentos de altas tensiones por Ucrania, logra un importante objetivo para el Presidente Joe Biden, pero conllevó un alto precio — y dejó atrás un estadounidense encarcelado casi cuatro años en Rusia. Griner pidió la liberación del empresario Paul Whelan, y Biden dijo que “no nos olvidamos” de él y “nunca cejaremos” en los esfuerzos para obtener su liberación.

El hermano de Whelan, David, expresó en un comunicado que está “sumamente contento” por la libertad de Griner aunque un poco decepcionado en nombre de su familia. Agradeció a la Casa Blanca por avisarle a familia Whelan con antelación, y dijo que no culpan al Gobierno por el acuerdo.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022