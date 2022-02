Aficionado de Rayados que viajó al Mundial de Clubes pide reembolso al equipo

AS MÉXICO

Aficionado del Monterrey y su familia piden ayuda para regresar a su casa, el fanático vendió su auto para viajara a Abu Dhabi y presenciar a los Rayados, sin embargo, no le alcanzó para el regreso.

Ciudad de México, 10 de febrero (ASMéxico).- Los Rayados del Monterrey tuvieron un Mundial de Clubes para el olvido, pues fueron eliminados muy temprano por el Al Ahly de Egipto, lo que provocó una serie de protestas contra el club, sin embargo, una de las más curiosas se dio a través de la plataforma Change.org, ya que una mujer pidió ayuda para su sobrino, el cual viajó a Abu Dhabi y tuvo que vender su carro para pagar el viaje, por lo cual anhela que le regresen parte de la inversión.

En la página antes mencionada se puede leer la petición de esta mujer de nombre Mayra, la cual asegura que su sobrino vendió su vehículo solo unos meses después de terminar el pago del crédito, por lo cual clamó ayuda para llegar hasta la directiva del cuadro de la Sultana del Norte.

“Hola les explico brevemente mi Petición en esta plataforma de Change.org. Mi sobrino compro un auto a Crédito a 4 años, el pasado 3 de diciembre lo terminó de pagar, el vendió su coche para ir al Mundial de Clubs de la FIFA , El día sábado nos habló muy triste, el nos pidió que lo apoyáramos para poder hablar con los directivos de Club de Fútbol Rayados para que le pudieran reparar un poco de lo que el había invertido en el viaje, en las playeras, en los consumos, eh intentado contactar a medios de comunicación, pero no me han sido de utilidad ignorándome completamente, ojalá me puedan apoyar con su firma”, se puede leer.

¡PIDE APOYO! Un aficionado de Rayados vendió su auto para ir al Mundial de Clubes y tras el fracaso del club, ahora busca que la directiva lo ayude con los gastos que tuvo en Abu Dhabi; por ello, su tía hizo una petición en https://t.co/hniVxMv78H para recaudar firmas 😱🚗💸🇲🇽 pic.twitter.com/eFuXZnlpu9 — Fanbolero (@fanbolero) February 10, 2022

La curiosa petición desató burlas en redes sociales e incluso en la página, en la cual se puede observar que dicha plegaria ya suma 236 firmas.

Monterrey culminó su participación en el Mundial de Clubes como quinto lugar luego de vencer por marcador de 3-1 al equipo anfitrión Al Jazira.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.