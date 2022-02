Javier Aguirre está en cuerda floja de Monterrey; Luis Pérez podría ser DT sustituto

Debido a los resultados que han tenido Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes, el equipo ha pensado en destituir a su DT Javier Aguirre; Luis Pérez de la Selección Sub-20 de México podría ocupar su lugar.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 8 de febrero (LaOpinión).- Fracaso que difícilmente sea perdonado. La eliminación de Rayados de Monterrey en el mundial de clubes ante el Al-Ahly ha sido un duro golpe para la afición regiomontana que exige la destitución de Javier Aguirre y desde la directiva ya han empezado los movimientos a pesar de que el estratega asegura que cuenta con su apoyo.

Y es que un nuevo tropiezo, esta vez ante el Al Jazira, podría significar la soga en el cuello para el “Vasco”, que sellarían un paso vergonzoso por el Mundial de Clubes.

Eso sin mencionar las conformistas declaraciones que dio tras quedar eliminado, en donde justificó su fracaso con el pasado gris que ha tenido el equipo albiazul en las ediciones pasadas del torneo.

Y a pesar de que Aguirre apenas cumplió su primer año al mando de Rayados (Tiene un contrato de dos años y con opción a extender por un tercero) y es considerado por muchos, uno de los mejores estrategas del fútbol mexicano, las altas esferas del club ya analizan quiénes podrían ser los candidatos a relevarlo.

LOS PRINCIPALES CANDIDATOS PARA SUSTITUIR A AGUIRRE

A pesar de que actualmente parece poco probable que Aguirre deje de ser el timonel del equipo albiazul, debido a la elevada indemnización que el club tendría que pagarle, el hombre que tomaría la batuta tras su destitución sería Luis Pérez.

Pérez dirige actualmente a la selección de México Sub-20 y también tuvo un paso al mando de “El Tri” Sub-17 y una corta trayectoria en el fútbol de España, en el Toledo, en donde dirigió desde 2018 hasta 2020.

Y además de Pérez se baraja otra opción, aún menos probable, pero no imposible. Se trata de Matías Almeyda, que actualmente dirige el San Jose Earthquakes de la MLS pero que no está feliz, pues no le trajeron los refuerzos que solicitó, a menos de un mes de empezar el torneo local.

