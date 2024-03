VIDEOS: Protestas contra invasión israelí de Gaza retrasa Premios Óscar unos minutos

Las manifestaciones por la guerra de Israel en Gaza entorpecieron el tráfico alrededor del teatro el domingo, lo que ralentizó la llegada de las estrellas a la alfombra roja y desvió la atención de los Oscar hacia el conflicto en curso.

Por Jake Coyle

Los Ángeles, 10 de marzo (AP) — Los Premios de la Academia en un año electoral comenzaron el domingo con protestas por Gaza frente al Teatro Dolby de Los Ángeles, algunos comentarios cortantes del presentador Jimmy Kimmel y un Oscar para Da’Vine Joy Randolph por su actuación en The Holdovers.

Kimmel, quien por cuarta vez fue convocado como maestro de ceremonias, comenzó la 96ª edición de los Premios de la Academia con un monólogo de apertura que atrajo algunas miradas frías (de Robert Downey Jr., Sandra Hüller y Messi, el perro de la nominada a mejor película Anatomie d’une chute.

Protesters against the war in Gaza shut down a major traffic artery in Hollywood about a mile away from the Dolby Theatre, ahead of Sunday’s Oscars ceremony. pic.twitter.com/tQOWPYUz2q — The Associated Press (@AP) March 11, 2024

Pero Kimmel, que hizo hincapié en Hollywood como “una ciudad sindicalizada” tras las huelgas de actores y guionistas de 2023, recibió una ovación de pie por convocar al escenario a los choferes y trabajadores manuales, que ahora están entrando en sus propias negociaciones laborales.

Al aceptar el primer premio de la noche, una emocionada Randolph fue acompañada al escenario por su coprotagonista de “Holdovers”, Paul Giamatti.

Hundreds of protesters block the street leading to the #Oscars, calling for a permanent ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/NqGecdChXS — Quds News Network (@QudsNen) March 10, 2024

“Por mucho tiempo quise ser diferente”, dijo Randolph. “Y ahora me doy cuenta de que sólo necesito ser yo misma”.

Las protestas por la guerra de Israel en Gaza entorpecieron el tráfico alrededor del teatro el domingo, lo que ralentizó la llegada de las estrellas a la alfombra roja y desvió la atención de los Oscar hacia el conflicto en curso.

Protest against genocide in Gaza happening on the street right now in Hollywood during the Oscars: pic.twitter.com/iti9G5fBOI — DREW DANIEL (@DDDrewDaniel) March 11, 2024

Esta tarde se llevaron a cabo manifestaciones dispersas en las inmediaciones de los Oscar. La policía de Los Ángeles reforzó su ya extensa presencia. El Teatro Dolby y la alfombra roja que conduce a él están acordonados a lo largo de varias cuadras en todas direcciones.

Pero los manifestantes que llevaban carteles y coreaban consignas a favor del alto el fuego interrumpieron el tráfico cerca de los puestos de control de seguridad en Sunset Blvd. Algunas llegadas se retrasaron hasta una hora. Los manifestantes gritaban “¡vergüenza!” a quienes intentaban llegar a los Oscar. Policías con cascos y porras declararon una reunión ilegal y amenazaron con arrestar a los manifestantes.

RIGHT NOW at the Oscars: Protesters demand a ceasefire now to end the U.S.-Israeli genocide in Gaza! Hands off Rafah!#ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/YvbcqRra6B — ANSWER Coalition (@answercoalition) March 10, 2024