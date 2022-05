“Es hora de prepararse” para próxima pandemia, dice EU previo a cumbre mundial COVID

Washington, 10 may (EFE).- La próxima cumbre mundial sobre la COVID-19, que se celebrará de manera virtual este jueves, buscará redoblar los esfuerzos sanitarios para prevenir la próxima pandemia, informó la Casa Blanca en un comunicado.

“La pandemia no ha terminado, y es momento de prepararse para la próxima”, declaró la Administración de Joe Biden.

Para hacerlo, EU exhortó al resto de países a que “redoblen sus esfuerzos” en la lucha contra la enfermedad y prioricen las vacunaciones, especialmente las dosis de refuerzo.

World leaders urged to make firm commitments for 2nd Global #COVID19 Summit to save lives and end the pandemic: @DrTedros & other @ACTAccelerator leads.

Full statement https://t.co/Fm3ILvAxmI pic.twitter.com/nYmKQqYfIX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 10, 2022