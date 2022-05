FOTOS y VIDEOS: Madres “dan su día” de norte a sur a hijas víctimas de feminicidio

Ciudad Juárez, 10 de mayo (EFE/Cuartoscuro).– Madres de víctimas de feminicidio y desapariciones se manifestaron este martes en diversas ciudades del país para denunciar que este 10 de mayo, Día de la Madre en México, no hay nada que festejar.

Con sed de justicia para sus hijas desaparecidas, decenas de mujeres vestidas de rosa, negro o morado acudieron al exterior de un hospital ubicado al norte de la Ciudad Juárez, frontera de México con Estados Unidos, con carteles en los que se leían consignas como “Ni una más”, “Exigimos justicia” y “Falta una en casa”.

Una de las manifestantes era Norma Laguna, madre de Idaly Juache, desaparecida hace diez años y aún sin localizar.

“Cuando nuestras hijas desparecieron, pensamos que nuestra hija era la última y ya no volverá a pasar. Para nosotras, no hay 10 de mayo, no hay Navidad, porque nuestras hijas no están῞, expresa a Efe.