AMLO critica machismo en ataques a Sheinbaum; ya le podría entregar el Gobierno, dice

El Presidente López Obrador mencionó las cualidades de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, y dijo que hay machismo en la narrativa de que la virtual Presidenta electa es manipulable.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este miércoles a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, de lo que llamó ataques machistas de sus adversarios. El mandatario señaló que, contrario a lo que sugiere la oposición, su sucesora es una mujer con convicciones, carácter y experiencia que no se dejará manipular. “Es una giganta”, que sabe los problemas del país, expresó.

“Nuestros adversarios, por machismo, porque no conocen a la Presidenta electa, piensan que es una mujer susceptible a la manipulación, que van a influir en ella. Se equivocan. Se equivocan. Claudia es una mujer con convicciones, con principios y con carácter. Ella es la que me puede dar consejos. Así lo he dicho”, recordó desde Palacio Nacional.

López Obrador destacó que Sheinbaum tiene la suficiente experiencia en el Gobierno para aconsejarlo y criticó a quienes buscan enfrentarlos. “De manera muy vulgar buscan amarrar navajas, que nos peleemos. Pero cómo nos vamos a pelear, si somos compañeros, venimos del mismo movimiento, lo creamos juntos con millones de mexicanos”, explicó.

Durante su conferencia de prensa matutina, compartió que incluso ya está listo para poder entregar el poder a Sheinbaum, pero que los tiempos legales estipulan que será hasta el primero de octubre cuando entregue la Banda Presidencial. “Ya a Claudia le podría yo entregar, nada más que hay que esperar a que termine, son dos meses y veinte días o algo así. Pero ya tiene mucha experiencia, mucha experiencia. La verdad fue lo mejor que le pudo pasar a nuestro país”, aseguró.

El Jefe del Ejecutivo federal añadió que Sheinbaum tiene “las dimensiones” para enfrentar los grandes problemas nacionales que todavía no se han resuelto en el país. “No lo digo porque pertenece a nuestro movimiento, porque fuimos precursores de este movimiento. No. Es que conozco al país, conozco los grandes, todavía graves problemas nacionales y sé que ella tiene las dimensiones. Es una giganta y va a poder seguir impulsando el desarrollo con justicia del país”, confió.

A su vez, el Presidente subrayó que Claudia Sheinbaum tiene su propia visión de Gobierno. “Ya tiene sus proyectos, ya está terminando de integrar su equipo, muy bueno el equipo. Yo me voy a ir contento, si no, no podría yo estar tranquilo. Imagínense si hubiese sucedido otra cosa, ¡ay nanita!”.

El Presidente volvió a insistir en la importancia de los comicios del 2 de junio en los que, por más de 35 millones de votos, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la Presidenta electa más votada de la historia. “Es importantísimo. Estamos hablando de que hay un cambio de mentalidad, y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo”, sostuvo.

“Voy a entregarle la banda a una mujer. Todas las mujeres merecen respeto, son iguales. Pero es indudable, es obvio, que le voy a entregar la banda a una mujer preparada, una mujer con experiencia, una mujer sensible, una mujer honesta. Todavía no internalizamos lo que fue este acontecimiento, pero son 200 años de México independiente, puro hombre de Presidente”, recapituló.

“Nos tocó vivir estos momentos interesantes”, concluyó López Obrador.