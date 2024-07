AMLO revela epitafio: en lo público, juramento yaqui; en lo privado, texto de Nervo

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió este miércoles el epitafio que quisiera tener cuando termine su mandato y cuando fallezca.

Desde Palacio Nacional, el mandatario indicó que el epitafio que tendrá en lo público será el juramento yaqui, y en lo personal, será una referencia de un texto del poeta Amado Nervo.

“En lo público, el juramento yaqui, y en lo personal, lo que está en mi libro, lo de Amado Nervo. Lo del juramento, ¿quieren verlo? Porque creo que cumplí con eso o me acerqué mucho”, dijo.

El juramento yaqui que quisiera López Obrador como epitafio lo compartió y leyó en su conferencia de prensa matutina:

“Para ti no habrá ya Sol,

para ti no habrá ya muerte,

para ti no habrá ya dolor,

para ti no habrá ya calor.

Ni sed, ni hambre, ni lluvia,

ni aire, ni enfermedad, ni familia…

nada podrá atemorizarte.

Todo ha concluido para ti,

excepto una cosa: el cumplimento del deber.

En el puesto que se te designe, allí quedarás

Por la defensa de tu Nación,

de tu pueblo, de tu raza,

de tus costumbres, de tu religión.

¿Juras cumplir con el mandato divino?

Con estas palabras, los capitanes yaquis otorgan la investidura a los nuevos oficiales que bajando la cabeza responden: ¡Ehui! (Sí)”.

Ayer, el Presidente informó que hará público su testamento político antes de que acabe su sexenio, y adelantó que no quiere que se ocupe su nombre para calles, escuelas o monumentos.

“Acerca del testamento [político] quiero publicar algo antes de irme para que quede constancia. Por ejemplo, no quiero ningún nombre de calles, de escuelas, nada de monumentos, estatuas”, señaló.

“Son muy pocos los héroes que se respetan en México. Se respeta a [Miguel] Hidalgo, se respeta a [Benito] Juárez, se respeta a [Francisco] Villa, a [Emiliano] Zapata, al General Lázaro Cárdenas, pero por lo general al resto no se les respeta. Se pone un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo. Lo más común que he escuchado es que le llaman ‘mono’ a la estatua”, indicó.

Además, López Obrador sostuvo que en su testamento político incluirá que tampoco quiere que su nombre sea utilizado para organizaciones políticas, pues reiteró que una vez que termine su mandato se retirará de la vida pública.

“Nada de eso y también lo otro, asociaciones, ‘el obradorismo’. Nada. No quiero representación. Yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada”, declaró.