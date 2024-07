Países de la OTAN comienzan a enviar aviones para fortalecer fuerza aérea de Ucrania

Berlín, 10 de julio (DW).- Los países de la OTAN comenzaron a enviar a Ucrania aviones de combate F-16, anunció el Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken este miércoles.

Poco después, el Presidente ucraniano Volodímir Zelenski expresó su gratitud con la entrega de los cazas. “Agradezco a los Estados Unidos, Dinamarca y los Países Bajos por tomar medidas prácticas para lograr el objetivo de todos los ucranianos: fortalecer la fuerza aérea ucraniana con F-16”, manifestó en la red social X.

We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0

UCRANIA EN “CAMINO IRREVERSIBLE” HACIA ADHESIÓN A ALIANZA MILITAR: OTAN

Los países de la OTAN reunidos la cumbre en Washington también acordaron este miércoles que Ucrania se encuentra en “camino irreversible” hacia el ingreso al bloque, indicaron fuentes diplomáticas.

As we kick off the NATO Summit, we announced today that F-16 fighter jets from Denmark and the Netherlands will be flying in the skies of Ukraine this summer. We will continue to work through the NATO Alliance to help Ukraine effectively defend itself against Russian aggression. pic.twitter.com/xtD13LIZvB

