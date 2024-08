El Presidente respalda al Gobernador de Sinaloa ante los dichos de “El Mayo” Zambada

Desde Culiacán, en la inauguración del Hospital General del IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastelúm”, López Obrador aclaró que el Gobernador no se encontraba en la entidad ni fue convocado a ningún encuentro con “El Mayo” Zambada.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó este sábado su respaldo y confianza al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, quien afirmó, mediante una carta, haber sido engañado para sostener una supuesta reunión con el mandatario estatal, algo que no ocurrió, y que derivó en su secuestro y detención en Estados Unidos.

“Toda la confianza al Gobernador. Lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día. No hay casualidad, ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, a mediodía el Embajador de EU informó sobre lo que saben de estos sucesos”, expresó el mandatario.

Desde Culiacán, en la inauguración del Hospital General del IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastelúm”, y acompañada de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, López Obrador aclaró que el Gobernador no se encontraba en la entidad ni fue convocado a ningún encuentro con Zambada.

“Y hoy aparece esta carta y resulta que estamos en Culiacán: pues de una vez vamos a hablar sobre el tema. Qué bien que se aclaró cuál es la situación: en dónde estaba [el Gobernador] y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua”, declaró López Obrador.

Sin embargo, añadió que los señalamientos no se van a detener. “Pero no van a parar, no parará. Están molestos, no les gusta la transformación: ni a los de adentro, ni a los conservadores, ni a los que se sienten los dueños del mundo”

El Jefe del Ejecutivo federal sostuvo que el país es soberano y que nadie debe “meter las manos” en los asuntos internos de la Nación. “Hay esa tentación, a pesar de que nos llevamos bien con el Gobierno de EU y su pueblo, de meter las narices en todos lados. Nada más recordar que México es un país libre, independiente, soberano. Aquí mandamos los mexicanos”.

“A lo mejor antes había gobernantes que no tenían autoridad moral y que establecían relaciones de complicidad con la delincuencia, ya sea con el crimen o con la delincuencia de cuello blanco. Pues entonces sí podía poner en el banquillo de los acusados a cualquier Presidente de nuestro país, pero ahora ya cambiaron las cosas. Nosotros tenemos autoridad moral y tenemos autoridad política, y aplicamos que se escuche bien y que se escuche lejos una máxima; no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, concluyó López Obrador.

En el evento, el Presidente afirmó que se va tranquilo de la vida pública, tras décadas de lucha en el estado y en el país. “Termino mi ciclo. Ya fue bastante tiempo luchando aquí en Sinaloa y en todo México para lograr esta transformación. Aquí, el doctor lo sabe y lo saben muchos de ustedes, mujeres y hombres que desde hace décadas están impulsando esa transformación, porque no es obra de un dirigente, de un solo hombre, ni de un puñado de dirigentes de mujeres y hombres; esta transformación se logró con la participación de millones de mexicanos desde abajo”.

Asimismo, consideró que un problema que incentiva las adicciones en Estados Unidos es la desintegración de las familias. “El principal problema que tiene nuestros amigos vecinos en Estados Unidos es la desintegración de las familias que lleva al consumo de la droga. Porque qué pasa que desde muy jovencitos ya tienen que salirse de la casa, tienen que irse a vivir solos. Eso no se acostumbra aquí. Nuestros hijos están siempre con nosotros, hasta se les pasa la mano se quedan hasta más tiempo”, explicó.

El capo del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, dio este sábado sus primeras declaraciones, a través de su abogado, en un documento donde revela varios detalles de su captura, de la traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, así como del destino de Héctor Melesio Cuén, de quien afirma fue asesinado en el mismo rancho donde el narco cayó después de décadas de zafarse de la justicia.

El capo afirmó que Joaquín Guzmán López le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”. “Estaba al tanto de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución”. Cuén era Diputado federal electo y fue asesinado el mismo día de la captura de Zambada García: el 25 de julio.

Además, hizo un llamado “al pueblo de Sinaloa” para que “ejerza moderación y mantenga la paz en nuestro estado. Nada se puede resolver con violencia. Ya hemos pasado por eso antes y todos perdemos”. Esto ante la tensión por una posible escisión del cártel luego de la traición entre sus principales líderes.