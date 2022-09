Programas sociales del Gobierno están garantizados “llegue quien llegue”, afirma AMLO

En conferencia desde Nayarit, el Presidente destacó que “va a ser muy difícil” que la próxima administración no siga brindando apoyos económicos.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Los programas del Bienestar se encuentran contemplados en la propuesta de presupuesto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión, por lo que están garantizados “llegue quien llegue”, afirmó el día de hoy el mandatario en un acto desde Jesús María, Nayarit.

“Voy a dejar garantizado el presupuesto, del 23 ya se presentó ayer, ya se dio a conocer el presupuesto para el año próximo que ya comprende todos estos apoyos, y va a haber presupuesto también antes de que yo termine para el 24, pero después no sabemos, aunque ya va a ser muy difícil que no sigan apoyando, llegue quien llegue, pero es mejor aprovechar ahora y si van a tener este apoyo dos años”, declaró.

El titular del Ejecutivo federal recordó que el apoyo para los adultos mayores aumentará para el próximo año.

“De una vez les aviso que ya para enero es 25 por ciento más y para el 24 es otro 25 por ciento más. Cuando yo termine va a ser el doble la pensión de cuando inicié el Gobierno para los adultos mayores”, expuso.

A inicios de agosto, el Presidente ya había asegurado que los programas de Bienestar tendrían un aumento presupuestal para 2023, por lo que desmintió rumores de recortes, además de que continuarán en 2024, año que acontecerá la elección presidencial.

AÚN SE DEBE UN BILLÓN DE PESOS EN DEUDA PÚBLICA, RECLAMA AMLO

En la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo N’ayeri, el Presidente resaltó, nuevamente, la importancia de dar prioridad a los pobres por el bien de todos y destacó que en anteriores gobiernos el presupuesto iba a “los de arriba”.

“El presupuesto, que es de todos, lo destinaban a atender a los de arriba, aunque parezca increíble y hasta sea pecado social, rescataban a los banqueros, a los grandes empresarios, con el dinero del presupuesto”, expresó, y continuó: “Una vez hubo una crisis, cuando terminó Salinas y entró Zedillo, y decidieron salvar, rescatar las pérdidas de los bancos y las pérdidas de las grandes empresas, y convirtieron las deudas de ellos en deuda pública”.

El Presidente señaló que de dicha deuda aún se debe un billón de pesos y de intereses se ha pagado otro billón.

“¿Cómo justificaban esa forma, ese proceder? Decían, estos sinvergüenzas, que si le iba bien al de arriba, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Si se llenaba el vaso se derramaba y le llegaba a los de abajo. Una gran falsedad porque la riqueza no es contagiosa, no es permeable, y si se llena el vaso ponen otro antes de que se derrame, y se vuelve a llenar y ponen otro, porque no tienen llenadera”, indicó, y contrastó afirmando que en su Gobierno el presupuesto se destina a atender a los más necesitados.

Además, reunido con los representantes de las comunidades, López Obrador resaltó la necesidad de continuar fortaleciendo nuestras culturas, ya que ha existido una campaña para negar a los pueblos originarios, su lengua, así como sus tradiciones y costumbres.

“Tenemos que fortalecer nuestra identidad, porque son nuestras raíces, nos pueden cortar las ramas, pero no la raíz. Y quien no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. De modo que es muy importante el que se haga a un lado ya el racismo, que nadie se sienta superior a otro, esa es una injusticia, es algo anacrónico, debería darnos vergüenza ser racista”, dijo.