“México siempre será la Patria de los chilenos”: AMLO elogia a Allende, junto a Boric

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- A México y a Chile los unen las letras, la pintura, la música; los une una historia común, dijeron hoy Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric Font. Pero más los une aún el haber estado el uno para el otro cuando la mano asesina de Augusto Pinochet y de los militares a su cargo atentaron contra la vida de Salvador Allende. “México es y siempre será la Patria de los chilenos”, dijo el Presidente de México desde La Moneda, la sede del Poder Ejecutivo que fue bombardeada hace 50 años en un golpe contra un Gobierno socialista legítimo que molestó en las élites del poder.

El Presidente López Obrador condenó durante su visita el golpe de Estado contra Salvador Allende a manos del ejército chileno comandado por Augusto Pinochet el pasado 11 de septiembre de 1973, y señaló que Allende es el dirigente extranjero que más admira, pues era un pacifista, por lo que calificó los hechos como “un crimen horrendo”.

“El Presidente Salvador Allende todavía gobierna con su ejemplo, es el dirigente extranjero que más admiro. Fue humanista, fue un hombre bueno, víctima de canallas. […] Él era un pacifista, por ello, aquello [el Golpe de Estado] fue un crimen horrendo. […] La traición de Augusto Pinochet fue abominable, es una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos”, dijo en su mensaje compartido.

“Amigo y compañero Presidente [Gabriel] Boric, usted representa a un pueblo que vio nacer a dos de los mejores poetas del mundo, a la excepcional Gabriela Mistral y al inolvidable Pablo Neruda, ambos vinculados estrechamente con México, como el propio Presidente [Salvador] Allende, y como los miles de chilenos que encontraron refugio y solidaridad en nuestra Patria, que ha sido, es y seguirá siendo la Patria de los chilenos. Usted, Presidente Boric, siempre será respetado y admirado por nosotros”, agregó el mandatario mexicano.

Por su parte, el Presidente Boric agradeció la visita de López Obrador a Chile para la conmemoración del 50 Aniversario luctuoso de Salvador Allende, y destacó la unidad y fraternidad que han tenido ambos países a lo largo del siglo XX y en distintos momentos de la historia.

“Chile y México están unidos definitivamente por su historia, y aunque somos países de nuestra gran Patria latinoamericana alejados geográficamente, tenemos una especial cercanía, un rico pasado juntos, y un desafiante presente y futuro que se construye con democracia, justicia y libertad”, reconoció Boric.

“La visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un sentido de visión histórica, tiene un sentido de compromiso con la figura transversal y democrática que fue el Presidente [Salvador] Allende, y tiene un sentido también de presente que quiero destacar. Su visita […] es una muestra concreta de una historia que nos une, y de su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en América Latina, y del interés mutuo de seguir trabajando por el beneficio de nuestros pueblos”, agradeció.

El Presidente mexicano llegó al Palacio de La Moneda aproximadamente a las 15:00 horas (tiempo local), acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como de Gabriel Boric y su pareja Irina Karamanos.

Al evento también asistieron la Canciller Alicia Bárcena, y su homólogo chile Alberto van Klaveren, y más funcionarios del Gobierno chileno.

MÉXICO ENTREGA ORDEN MEXICANA DEL ÁGUILA AZTECA A ALLENDE

Posteriormente, se trasladaron a la Embajada de México en Chile, donde el Gobierno mexicano entregó el título póstumo de la Orden Mexicana del Águila Azteca al Presidente Salvador Allende– para estrechar alianzas con la izquierda sudamericana.

El título póstumo de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar, la más alta distinción que se otorga a extranjeros, fue entregada al Presidente Salvador Allende, pero recibida por su hija, la Senadora María Isabel Allende Bussi.

El Presidente arribó ayer por la noche a Chile para conmemorar el 50 Aniversario luctuoso de Salvador Allende, durante su gira por Sudamérica, luego de pasar primero por Colombia.

El mandatario mexicano llegó pasadas las 23:00 horas (tiempo de Santiago de Chile) a tierras chilenas, poco después de las 20:00 horas tiempo del centro de México.

En la pista, López Obrador y su comitiva fueron recibidos por el Canciller chileno Alberto Klaveren, luego de un viaje de unas seis horas desde Cali, donde junto con Gustavo Petro, su similar de Colombia, urgieron desde la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, cambiar el enfoque para combatir el tráfico y consumo.

En la capital chilena también recibieron a López Obrador la Embajadora de México en Chile, Laura Moreno. El Presidente mexicano había indicado que durante el viaje desde la ciudad colombiana no utilizarían el espacio aéreo de Perú, para evitar una “majadería” del Gobierno de aquel país andino, ya que las tensiones entre los líderes de ambos países se han intensificado en los últimos meses.

AMLO SE REÚNE CON PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL

Este día, el Mandatario mexicano también se reunió con el Primer Ministro de Portugal, António Luís Santos da Costa, como parte de la misma conmemoración de Allende.

Santos da Costa señaló que la reunión fue sobre oportunidades para fortalecer la relación entre México y Portugal en materia económica, y compartió que le regaló el libro Viaje a Portugal, de José Saramago, a López Obrador.

En el encuentro participaron la Canciller Alicia Bárcena y el Secretario Luis Cresencio Sandoval.

