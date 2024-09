El Presidente del Senado: Intentaron impedir la labor de otro Poder. Vuelve Yunes Jr.

El Senado reanudó sus labores en la Casona de Xicoténcatl luego de que un grupo de trabajadores del Poder Judicial irrumpió violentamente en el Pleno de la Cámara de Senadores, un acto que fue denunciado por el Senador Gerardo Fernández Noroña como “un intento de golpe”.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– El Senado de la República reanudó su sesión pasadas las 19:00 horas de este martes en la vieja sede, conocida como la Casona de Xicoténcatl. Al reanudar las labores legislativas, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el Senador Gerardo Fernández Noroña, condenó el “intento de Golpe que buscaba generar un vacío en el ejercicio del Poder Legislativo, afectando de esta manera a una de las instituciones del Estado de Mexicano” y denunció que el Senador Luis Donaldo Colosio Riojas fue atacado.

“Este día la Cámara de Senadores, durante el transcurso de su sesión plenaria vespertina, fue objeto de una irrupción violenta por personas ajenas a los trabajos camerales, situación que vulneró la soberanía y la seguridad que asiste al Senado de la República y a su recinto, haciendo imposible que sus labores senatoriales se desarrollaran en un lapso de más de dos horas, ante esta situación se presentó un intento de golpe que buscaba generar un vacío en el ejercicio del Poder Legislativo, afectando de esta manera a una de las instituciones del Estado de Mexicano”, denunció el Senador Noroña.

Posteriormente dio a conocer que Miguel Ángel Yunes Márquez retomaría su escaño, al cual había pedido licencia horas antes, en la sesión matutina, dando paso a que su padre, el Senador Miguel Ángel Yunes Linares, asumiera de manera temporal.

Esta tarde, la sesión en el Senado de la República se vio interrumpida luego de que un grupo de manifestantes del Poder Judicial irrumpieron, mediante empujones y golpes, al Pleno de la Cámara Alta para manifestarse en contra de la Reforma Judicial. El propio Canal del Congreso transmitió la irrupción ilegal en la que participaron jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, quienes rompieron una puerta y dañaron las sesiones de la sede de uno de los Poderes de la Unión.

El Senador por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, fue agredido a las afueras del recinto del Senado de la República, ubicado en Insurgentes y Reforma. El Senador, Gerardo Fernández Noroña, informó en la sesión de esta noche que le arrojaron gasolina en los ojos.El ataque ocurrió mientras el legislador se dirigía a la sesión a la Casona de Xicoténcatl.

“El Senado condena enérgicamente esta agresión y hace un llamado a las autoridades competentes para que garanticen de manera adecuada la seguridad de los senadores, permitiéndoles ejercer sus funciones en condiciones seguras”, manifestó Fernández Noroña.

El Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta decretó un receso indefinido luego de que los manifestantes entraron en el salón de sesiones del Senado de la República. La sesión se reanudó esta noche, pasadas las 19:00 horas.

Fue alrededor de las 16:30 horas cuando la Senadora Claudia Anaya Mota fijaba su voto particular que un grupo de alrededor de 200 manifestantes ingresó a la parte alta del salón de sesiones. Los senadores del Partido Acción Nacional reclamaron al Senador Noroña la falta de medidas para garantizar la seguridad de los legisladores ante lo cual se decretó el receso indefinido.

YUNES SE VA… Y REGRESA

En la reanudación de la sesión de esta noche, el Senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez regresó a su escaño luego de que el pleno del Senado de la República le concedió horas antes su licencia.

Yunes Márquez solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo como Senador de la República por el estado de Veracruz. “Como es sabido, vengo enfrentando desde hace varios meses problemas de salud que se han complicado y me impiden cumplir con eficiencia mi tarea”, dijo.

“Al término del tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En los próximos días, entregaré a la Mesa Directiva los certificados que acreditan lo anterior”, agregó en el comunicado.

Instantes después, su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares rindió protesta para suplirlo por unas horas. En ese lapso, Yunes Linares se confrontó con el Senador Marko Cortés Mendoza, dirigente del PAN, a quien reclamó los señalamientos contra su hijo por el sentido que tendrá su voto, el cual no habían aclarado hasta la reanudación de la sesión de esta noche.

“Lo más antidemocrático es pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad. Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto y esta mañana Marko Cortés ya lo ha amenazado de expulsión. No, Marko, no eres dueño del Partido Acción Nacional”, continuó.

Y le reprochó: “No puedes expulsar absolutamente a nadie. Si a caso serás expulsado tú por lo que le fallaste al PAN, porque en lugar de estar trabajando para recuperar los votos que perdiste, estás aquí, cómodamente sentado, como legislador plurinominal, reclamando una mayoría que tú no lograste”.