ENTREVISTA ¬ El Presidente de Diputados alerta: 8 ministros violentan la Constitución

El Diputado Sergio Gutiérrez Luna aseguró que existe un riesgo real de sabotear la Reforma Judicial y recordó que hay al menos 70 casos en donde los jueces han emitido suspensiones violando la Ley de Amparo y la propia Constitución.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los otros siete ministros que votaron a favor de revisar la constitucionalidad de la Reforma Judicial violentan la Constitución al tratar de sobreponerse al mandato popular de millones de personas que exigen reformar al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En entrevista en el programa de “Los Periodistas”, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Diputado de Morena indicó que la Reforma al Poder Judicial no es un capricho de diputados y senadores, sino un mandato popular y recalcó ocho ministros no pueden imponer su voluntad por encima del pueblo.

“El artículo 135 establece que las reformas a la Constitución las hace el Constituyente Permanente, que son dos terceras partes de diputados, dos terceras partes de senadores, mayoría de las legislaturas y eso lo conseguimos nosotros con voto de los ciudadanos, lo estamos haciendo con legitimación democrática. La Reforma al Poder Judicial tiene la legitimación democrática emanada de la votación del 2 de junio, no es un capricho de diputados y senadores, no es un capricho, es un mandato popular y no pueden ocho personas sobreponerse a esto. Porque entonces mejor que esas ocho personas elijan a los 500 diputados, a los 128 senadores y nos ahorramos un recurso importante de las elecciones”.

El Diputado aseguró que existe un riesgo real por parte de algunas personas al interior del Poder Judicial de sabotear la reforma y recordó que hay al menos 70 casos en donde los jueces han emitido suspensiones violando la Ley de Amparo y violando la Constitución.

—¿Hay un plan de sabotaje para descarrilar la elección de los juzgadores?— se le preguntó.

—Lo veo y no sólo lo veo, existe. Jueces, 70 o más, han emitido suspensiones violando la Ley de Amparo y violando la Constitución, eso no es una suposición. Ahí está en los hechos de las suspensiones de los jueces de distrito, está la consulta a trámite que aprobaron estos ocho ministros. Yo creo que son un plan y acciones encaminadas a esto —mencionó Gutiérrez Luna.

El pasado 8 de octubre, Norma Piña acudió a la antigua casona de Xicoténcatl, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para la conmemoración del Bicentenario de la Instauración del Senado. En el evento Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República y quien ha criticado públicamente la intención de la Suprema Corte de intervenir en los asuntos del Poder Legislativo, se sentó al lado de la Ministra Piña y le dio la bienvenida.

Al término del evento la Ministra se retiró sin dar comentarios, pero Fernández Noroña reveló que sí hay disposición al diálogo por parte de la Ministra.

Tras el encuentro, el Senador Fernández Noroña sostuvo en entrevista en el programa “Los Periodistas”, que se transmite por el canal SinEmbargo Al Aire, en la plataforma de YouTube. Ahí, el legislador petista dijo que no se trata más que del inicio de un diálogo con la idea de dar un paso de entendimiento. También aclaró que esta reunión no implica que la Suprema Corte vaya a desistir de su intento de calificar la constitucionalidad de la Reforma que ya entró en funciones. “No hay más nada, no hay más nada, o sea, un acto de civilidad efectivamente. Yo creo que con toda la tensión que ha habido fue un mensaje positivo de la Corte, pero también es cierto que no hay ninguna garantía de que no vayan a resolver algo que yo había sostenido que no tienen facultades”.

—¿Ustedes van a seguir con el procedimiento previsto en la Reforma que ya es constitucional? —se le preguntó a Noroña.

—Nosotros no nos vamos a mover un milímetro del compromiso con el pueblo de México de elegir a las personas juzgadoras, ese es un mandato de la ciudadanía del 2 de junio y ya es Constitución, no es una reforma constitucional, no, no, no, ya fue reformada la Constitución, es Ley vigente, nadie tiene facultades para revisar la constitucionalidad de la Constitución o sea esa es una discusión que ya hemos dejado muy claramente nuestra posición.

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no tenía conocimiento de la reunión que mantuvo Piña con legisladores de Morena en el Senado. “Me enteré por las redes”, aclaró. La Mandataria recalcó que no hay posibilidad de que la Corte revierta lo que ya es letra en la Constitución.

“Hoy lo consulté con el Ministro (Arturo) Zaldívar, con la Consejera Jurídica, con diputados y senadores, la reforma es válida”.

Por su parte, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, al igual que la Presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó que se enteró de la reunión tras ver las fotografías.

“Vi las fotos, vi las reacciones, vi algunos comentarios, específicamente no sé a qué fue al Senado. Pero sí vi lo que dijo el presidente Noroña que había tenido una reunión con ella, que había tenido un entendimiento y que ese acuerdo era de poder platicar”.

Gutiérrez Luna reiteró que lo ideal sería que la reunión que sostuvieron Norma Piña y Fernández Noroña facilite la implementación de la reforma, pues de resultar lo contrario, todo habrá quedado en un acto político.

“Qué te diría yo, si esa platica conlleva colaboración para la implementación de la Reforma, que bueno, me daría gusto. Pero si no tiene nada de fondo o algo que contribuya a la implementación de la reforma constitucional para la elección democrática de jueces, magistrados y ministros, entonces no sirve para nada. Yo tengo una duda ¿Dijo algo Norma Piña? Es decir, vi lo que dijo Noroña. ¿Pero ella dijo algo, si hay un entendimiento, si de la platica van a empezar a tomar acciones? Yo vi que no, si no hay voluntad para el fondo entonces es algo meramente simbólico”, afirmó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado